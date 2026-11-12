연천군, 2029 세계구석기엑스포 준비 본격화

▲12일 연천 전곡리유적 방문자센터에서 열린 2029 연천 세계구석기엑스포 추진단 출정식.ⓒ연천군

경기 연천군이 2029년 세계구석기엑스포 개최를 위한 전담 조직을 공식 출범시키고 국제행사 준비에 본격 착수했다.

연천군은 12일 전곡리유적 방문자센터에서 김덕현 군수와 간부 공무원, 구석기엑스포추진단 관계자 등이 참석한 가운데 추진단 출정식을 개최했다.

이번 출정식은 33년간 이어온 연천 구석기축제를 국제적인 역사문화 행사로 발전시키기 위한 행정 추진체계를 공식화했다는 점에서 의미가 있다.

앞서 군은 지난 10월 26일 조직개편을 통해 구석기엑스포추진단을 신설했다. 추진단은 기획홍보팀과 축제추진팀 등 2개 팀으로 구성됐으며, 엑스포 개최를 위한 종합적인 준비 업무를 맡는다.

주요 업무는 경기도 등 관계기관과의 조직위원회 구성 협의, 엑스포 기본계획 구체화, 행사 콘텐츠 개발, 군민 참여 확대 등이다.

이날 출정식에서는 홍영화 추진단장의 결의문 낭독과 출정 선언, 김덕현 군수의 격려사 등이 진행됐다.

추진단은 전곡리유적의 세계사적 가치를 알리는 동시에 관람객 안전 확보, 군민 참여 확대, 지역 상권과 연계한 경제 활성화 등을 핵심 추진 방향으로 제시했다.

김덕현 군수는 "추진단의 출범은 지난 33년간 이어온 구석기 축제를 세계인이 함께하는 국제행사로 도약시키는 첫걸음"이라며 철저한 준비를 당부했다.

연천군은 앞으로 경기도 및 경기관광공사와 협의를 거쳐 2029 연천 세계구석기엑스포 조직위원회를 구성하고 연차별 실행계획을 수립할 방침이다.

다만 국제행사로의 확대를 위해서는 안정적인 재원 확보와 차별화된 콘텐츠 개발, 관람객 유치 전략, 지역경제 파급효과를 높일 수 있는 구체적인 실행계획 마련이 주요 과제가 될 전망이다.