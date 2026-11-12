"거제에는 '구캉이'가 있어요"

경남 거제에 상어 조형물인 ‘구캉이’가 등장해 시선을 사로잡고 있다.

즉 거제시에서 운영 중인 '가을꽃 전시’ 현장에 전국 어디에서도 볼 수 없는 이색 대형 국화 조형물이 선 것.

최근 부산 북항 친수공원에 나타나 전국적인 화제를 모았던 상어 ‘부캉이’에 빗대어 거제 가을꽃 전시장에는 진한 국화 향기(국향)가 나는 상어 ‘구캉이’가 나타났다는 재치 있는 입소문이 퍼지면서 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사하고 있다.

▲거제 가을꽃 전시장에 나타난 '구캉이' 모습. ⓒ거제시

특히 최근 가을 햇살 속에 ‘구캉이’를 감싼 국화꽃이 대부분 활짝 만발하면서 하얗고 탐스러운 꽃송이들이 어우러져 마치 바다의 제왕인 ‘백상어’가 가을 꽃바다 위를 역동적으로 유영하는 듯한 웅장하고 생동감 넘치는 자태를 뽐내고 있다.

전시는 거제시농업기술센터(농업개발원) 및 거제식물원 일원에서 오는 11월 15일(일)까지 무료로 운영된다.

김성현 농업지원과장은 "전시장 야외 공간에는 ‘구캉이’를 비롯해 대·중·소형 국화 조형물 총 65종과 국화동산·농심테마파크 등이 화사하게 조성되어 깊어가는 가을 정취를 만끽할 수 있다"고 했다.

또 "'구캉이'를 만나볼 수 있는 ‘가을꽃 전시 자율 관람’은 지난 여름 기록적인 집중호우로 취소된 ‘제20회 거제섬꽃축제’의 아쉬움을 달래고 수해를 꿋꿋이 이겨내고 피어난 화훼류를 통해 시민과 관광객에게 따뜻한 위로와 휴식을 전하고자 마련됐다"고 덧붙였다.