파주도시공사, 3년 연속 '지역사회공헌 인정기관' 선정

ⓒ파주도시공사

파주도시공사(사장 조동칠)가 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2026년 지역사회공헌인정제' 심사에서 3년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정됐다.

공사는 이번 심사에서 △환경경영(100점) △투명경영(95점) △문제인식(87.3점) △추진체계(83.3점) △네트워크(81.8점) △성과영향(80.7점) 등 대부분 분야에서 최고 단계인 '확산(81~100점)' 수준을 달성했다고 12일 전했다.

환경경영 분야에서는 'Clean Energy, Green Paju' 비전 아래 지방공기업 최초로 공공재생에너지 직접 PPA사업을 추진하고, 22만8335kWh 규모의 태양광 발전을 달성하는 등 실질적인 탄소중립 성과를 거둔 점이 높은 점수를 받았다.

사회경영 분야에서는 기관의 보유 자원을 활용한 지역사회 나눔 맞춤형 사업으로 추진한 교통약자 무장애 여행지원 사업인 '휠링(Wheeling) 여행'과 주거환경 개선을 위한 '파주형 하우징 사업', 8년째 이어진 사내 '다솜 봉사단'의 경로식당 배식봉사와 홀몸노인 나들이 지원 등이 호평을 받았다.

투명경영 분야에서는 부패방지경영시스템(ISO37001) 7년 연속 인증 유지와 리스크관리위원회 신설 등 선제적 예방체계를 구축하고, 행정안전부 정보공개 종합평가에서 '최우수' 등급(99.6점)을 달성하며 기관 운영의 신뢰도를 입증했다.

조동칠 사장은 "3년 연속 인정기관 선정은 전 임직원이 지역사회와 소통하며 진정성 있는 나눔을 실천한 결실"이라며 "앞으로도 지역사회와 파주시민의 삶을 변화시키는 지속가능한 ESG경영을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.