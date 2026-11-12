포항 고용위기 선제대응지역 지정 1년 연장…내년 11월까지 지원

기업 고용유지지원금·근로자 직업훈련 및 생활안정자금 융자 등 우대

경북 포항시의 고용위기 선제대응지역 지정기간이 1년 연장됐다.

철강산업 침체에 따른 지역 기업의 경영난과 고용불안이 이어지면서 정부의 고용안정 지원도 2027년 11월까지 계속된다.

고용노동부는 지난 9일부터 11일까지 열린 2026년 제7차 고용정책심의회에서 포항시와 충남 서산시의 고용위기 선제대응지역 지정기간을 1년 연장하기로 의결했다.

이에 따라 포항시의 지정기간은 당초 만료 예정일인 2026년 11월 20일에서 2027년 11월 20일까지로 연장됐다.

지난해 11월 최초 지정된 이후 두 차례 연장을 거쳐 정부 지원 기간은 총 2년으로 늘어났다.

이번 연장은 글로벌 철강시장 침체와 대외 통상환경의 불확실성 등으로 지역 주력산업의 경영 여건이 악화하고 고용불안이 지속되는 상황을 반영한 것으로 풀이된다.

고용위기 선제대응지역은 고용 사정이 악화할 우려가 있는 지역을 선제적으로 지정해 기업의 고용유지와 근로자의 생계안정, 직업훈련 등을 지원하는 제도다.

지정기간 연장으로 지역 기업과 근로자에게는 각종 정부 지원사업의 우대 혜택이 이어진다.

기업에는 고용유지지원금과 사업주 직업훈련비가 확대 지원된다.

우선지원대상기업의 고용유지지원금은 휴업수당의 최대 80%까지 지원되며, 사업주 직업훈련비는 지원 단가의 최대 130%까지 적용된다.

사업장 이전·신설·증설 후 지역 주민을 채용하는 기업에는 지역고용촉진지원금도 지급된다.

근로자와 구직자에 대한 지원도 확대된다. 국민내일배움카드 지원 한도는 기존 300만원에서 최대 500만원으로 늘어나고, 훈련비 자부담률은 0~20%로 낮아진다.

생활안정자금 융자 한도는 최대 3,000만원, 체불근로자 생계비 융자는 1,500만원, 직업훈련 생계비 대부는 2,000만원으로 각각 확대된다.

국민취업지원제도 Ⅱ유형 참여자의 소득요건도 면제된다.

포항시는 관계기관과 협력해 지역 기업의 고용동향을 지속적으로 점검하고, 고용유지와 직무전환, 재취업 지원을 강화할 방침이다.

특히 산업 여건 변화에 따른 고용 충격을 최소화하고 기존 일자리 유지와 신규 일자리 창출에 주력할 계획이다.

박용선 포항시장은 “철강산업 침체로 고용불안이 지속되는 만큼 관계기관과 협력해 기업과 근로자 지원을 강화하고, 기존 일자리 유지와 신규 일자리 창출에 힘쓰겠다”고 말했다.