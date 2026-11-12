李대통령 "메가프로젝트 첫 삽…주민들도 투자 결실 누려야"

이재명 대통령은 12일 충청권 메가프로젝트와 관련해 "충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 대체불가 대한민국을 세우는 굳건한 디딤돌이 될 것"이라고 했다.

이 대통령은 이날 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식' 축사에서 "정부는 메가프로젝트가 기업들의 생산시설을 지방으로 확장하는데 그치지 않고, 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장', 진정한 국가균형발전으로 완성될 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"며 이같이 말했다.

그러면서 "무엇보다 중요한 것은 이러한 거대한 투자의 결실을 지역 주민 여러분께서도 함께 누릴 수 있어야 한다는 것"이리고 했다.

이 대통령은 "이곳 충청에서 대한민국 산업 지도를 새롭게 바꿀 3개의 첨단 투자사업이 힘차게 첫 삽을 뜨게 됐다"면서 "아산의 '반도체 첨단 패키징 팹'과 '첨단 디스플레이 생산라인', 세종의 '인공지능 서버용 고성능 기판 제조시설' 등 충청권 메가프로젝트 투자사업의 본격적인 착공을 온 국민과 함께 진심으로 감사하고 축하드린다"고 했다.

아울러 "과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여준 이재용 회장을 비롯한 삼성그룹 임직원 여러분, 오늘 착공을 위해 힘을 모아준 충청 시·도민 여러분께 깊이 감사드린다"고 했다.

이 대통령은 "아산 온양캠퍼스는 이번 투자를 통해 6조 원 규모의 첨단 패키징 팹이 신설되고 추가로 총 40조 원 규모의 첨단 장비 투자가 순차적으로 이어지며 앞으로 첨단 HBM 패키징 핵심 거점으로 도약하게 된다"고 했다.

또한 "청주의 메모리와 첨단 패키징 팹, 당진의 인공지능 데이터센터, 오송의 바이오 의약품 생산시설 또한 착공 준비가 차질 없이 진행되고 있다"며 "그야말로 충청권 곳곳에서 대한민국의 미래를 견인할 메가프로젝트가 본격적으로 펼쳐지고 있는 것"이라고 했다.

이 대통령은 "이러한 담대한 계획이 불과 4개월 만에 착공으로 이어질 수 있었던 데에는 지방정부의 헌신적인 노력이 결정적인 역할을 했다"며 "충청남도와 아산시는 인허가 소요 시간을 평소 대비 1/3 수준으로 대폭 단축해서 기업이 착공을 앞당길 수 있도록 길을 열어 줬다"고 했다.

그러면서 "충청권 뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자계획들도 차질 없이 추진될 수 있도록 각종 인허가와 전력·용수 등 핵심 인프라 구축을 중앙 정부와 지방정부가 원팀이 되어 끝까지 확실하게 책임지겠다"고 했다.