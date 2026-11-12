안양시, 위례과천선·서울 서부선 연장 총력…'대국민 설문' 시민 참여 독려

경기 안양시가 위례과천선과 서울 서부선의 안양권 연장을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 시민 의견 모으기에 나섰다.

12일 안양시에 따르면 시는 해당 노선의 연장 필요성을 정부에 전달하기 위해 오는 13일까지 진행되는 국가철도망 구축계획 대국민 사전 설문조사에 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.

▲지난해 11월 13일 안양시청 강당에서 열린 안양권 철도망 구축계획 설명회에서 참석자들이 위례과천선·서울 서부선 안양권 연장 등 안양시가 제안한 철도 사업의 국가계획 반영을 촉구하는 손 팻말을 들고 있다. ⓒ안양시

제5차 국가철도망 구축계획은 올해부터 2035년까지 향후 10년간의 국가 철도망 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획이다. 국토교통부는 계획 수립에 앞서 철도망 확대 필요성과 적정 철도 투자 규모, 수도권과 비수도권 간 투자 비중 등에 대한 국민 의견을 수렴하고 있다.

설문조사는 국토부 누리집과 철도 통합 앱 ‘코레일+’, 주요 철도역에 설치된 QR코드를 통해 참여할 수 있다. 온라인 참여가 어려운 시민은 관내 동 행정복지센터를 방문해 의견을 제출하면 된다.

시는 공식 누리집과 블로그, 사회관계망서비스(SNS), 버스정보시스템(BIS) 등을 활용해 설문 참여 방법을 알리고 있다. 시민단체를 중심으로 참여 움직임도 확산하고 있다.

안양시가 국가철도망 구축계획에 반영을 건의한 사업은 위례과천선 안양 연장과 서울 서부선 안양 연장이다.

두 노선이 신설되면 안양을 중심으로 서울과 과천, 광명 등 인접 도시를 연결하는 격자형 철도망이 구축될 것으로 기대된다. 특히 KTX 광명역 접근성이 개선되고, 관악산 지형으로 인해 서울 도심까지 우회해야 했던 통행 시간도 단축될 전망이다.

최대호 시장은 “시민 여러분의 염원을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 중요한 시점에 도달했다”며 “이번 기회를 놓치면 다시 5년 이상을 기다려야 하는 만큼 두 노선의 안양권 연장 필요성과 시민들의 뜻이 정부에 전달될 수 있도록 설문조사에 적극 참여해 달라”고 말했다.

한편 국토는 13일 오전 9시 30분 서울 동작구 전문건설회관에서 ‘국가철도망 구축계획 의견 수렴 행사’를 개최한다. 행사 내용은 국토교통부 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다.