대구 수성구, 사회연대경제 판로 넓히고 민원서비스 개선...행정 성과 잇따라

▲대구 수성구가 행정안전부 주관 ‘사회연대경제 공공판로 지원 우수사례 공모’에서 기초지방정부 부문 장려기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 잇다ⓒ대구 수성구

대구 수성구가 사회연대경제기업의 판로 확대와 주민 중심의 민원행정 개선에서 잇따라 성과를 거두며 지역경제 활성화와 행정서비스 품질 향상에 나서고 있다.

이는 공공기관의 구매력을 활용해 지역 사회연대경제기업의 안정적인 성장 기반을 마련하는 한편, 주민들이 체감할 수 있는 민원서비스 개선을 지속적으로 추진한 결과다.

수성구(구청장 김대권)는 행정안전부 주관 ‘사회연대경제 공공판로 지원 우수사례 공모’에서 기초지방정부 부문 장려기관으로 선정돼 특별교부세 1억 원을 확보했으며, 대구·경북 기초지방정부 가운데 유일하게 선정됐다.

이번 공모는 지방정부의 사회연대경제기업 공공판로 지원 우수사례를 발굴하고 전국 확산을 위해 마련됐으며, 평가는 사회연대경제기업을 통한 공공서비스 제공과 우선구매 실적, 공공판로 기반 조성을 위한 지방정부의 노력 등을 종합적으로 살펴보는 방식으로 진행됐다.

수성구는 사회연대경제기업 제품의 공공구매 활성화를 위해 전 부서 구매·계약 담당자를 대상으로 실무교육을 실시하고, 사회연대경제 한마당장터와 ‘위드숍’ 등 다양한 판매행사를 운영하며 기업들의 판로 확대를 지원해 왔다.

특히 단순히 제품을 구매하는 데 그치지 않고 서비스 계약과 민간위탁, 교육·돌봄 분야까지 사회연대경제기업의 공공부문 참여 기회를 넓힌 점이 특징이다.

공공기관과 기업을 수요에 맞게 연결해 실제 거래로 이어지도록 지원하는 등 지속 가능한 공공판로 구축에도 힘을 쏟았다.

이는 사회연대경제기업이 공공기관과의 거래 경험을 축적하고 안정적인 수익 기반을 확보할 수 있도록 지원하는 한편, 지역 내 사회적 가치 창출과 경제활동을 연계하려는 취지다.

김대권 수성구청장은 “이번 선정은 지역 사회연대경제기업의 성장과 판로 확대를 위해 꾸준히 노력해 온 결과”며, “공공구매 활성화와 민관 협력을 강화해 사회연대경제기업이 지역경제의 든든한 한 축으로 성장하도록 지원하겠다”고 말했다.

▲대구 수성구가 대구시 주관 ‘2026년 구·군 민원행정 종합평가’에서 우수기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

이와 함께 수성구는 주민들이 행정서비스를 이용하는 과정에서 겪는 불편을 줄이고 민원 처리의 효율성을 높인 성과도 인정받았다.

수성구는 대구시 주관 ‘2026년 구·군 민원행정 종합평가’에서 우수기관으로 선정돼, 지난해 최우수기관에 이어 2년 연속 수상 실적을 이어갔다.

대구시는 9개 구·군의 민원행정 추진 실적을 평가해 행정서비스의 미흡한 부분을 개선하고 우수사례를 확산하기 위해 매년 종합평가를 실시하고 있으며, 올해 평가는 지난해 9월부터 올해 8월까지의 실적을 대상으로 민원제도 운영과 민원처리 현황 등 2개 분야, 20개 지표를 기준으로 진행됐다.

수성구는 제출서류 간소화와 민원서식 개선, 국민신문고 운영 등 전체 20개 지표 가운데 17개 지표에서 높은 점수를 받았다.

특히 민원인이 행정기관을 방문하거나 서류를 제출하는 과정에서 발생하는 불편을 줄이고, 민원 처리 절차를 개선하기 위한 노력이 평가에 반영됐다.

민원행정은 주민들이 행정기관을 가장 가까이에서 경험하는 분야인 만큼 서류 간소화와 민원 처리 개선은 행정에 대한 신뢰와 만족도를 높이는 중요한 요소로 꼽힌다.

김대권 수성구청장은 “이번 우수기관 선정은 구민을 위해 민원행정을 꾸준히 개선해 온 결과”라며 “앞으로도 구민이 만족하는 민원서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

수성구의 이번 성과는 지역경제 지원과 주민 생활에 밀접한 행정서비스 개선이라는 두 분야에서 공공행정의 역할을 확장했다는 점에서 의미가 있다.

공공구매를 통해 지역 사회연대경제기업의 성장 기반을 마련하고, 민원서비스 개선을 통해 주민들의 행정 이용 편의를 높이는 것은 지역경제와 행정 신뢰를 함께 강화하는 과제다.

수성구가 이번 평가와 공모 선정을 계기로 확보한 성과를 실제 기업 성장과 주민 체감형 행정서비스 개선으로 이어갈 수 있을지 주목된다.