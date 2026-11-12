포항시, 지속가능발전 장기전략 재정비…미래산업·기후위기 대응 모색

2028~2047년 기본전략 수립 앞두고 철강산업 전환·인구구조 변화 등 논의

경북 포항시가 산업구조 변화와 인구·기후위기 등 지역 현안을 반영한 지속가능발전 장기전략 마련에 나섰다.

포항시는 지난 11일 지속가능발전위원회를 열고 2026년 지속가능발전 이행과제 추진실적과 보고서 작성 방향을 점검했다.

이날 회의에서는 신규위원 3명에 대한 위촉과 함께 위원장 및 부위원장 선출이 이뤄졌다.

위원장에는 박성진 한동대학교 총장, 부위원장에는 이덕배 한국은행 포항본부장이 각각 선출됐다.

위원들은 2024~2025년 사업 추진실적과 2020~2025년 지속가능발전 지표 변화 등을 담은 보고서 초안을 검토하고 환경·사회·경제 분야별 성과와 개선 과제를 논의했다.

특히 내년 수립 예정인 '포항시 지속가능발전 기본전략(2028~2047년)'과 5개년 추진계획(2028~2032년)의 정책 방향에 논의가 집중됐다.

주요 과제로는 철강산업의 저탄소 전환과 이차전지·수소·바이오 등 미래산업 육성, 해양산업 활성화 등이 제시됐다.

인구구조 변화와 기후위기 대응 방안도 장기적인 정책 과제로 다뤄졌다.

포항시는 위원회에서 나온 의견을 검토해 올해 12월 지속가능발전 보고서를 발간하고, 이를 차기 기본전략과 추진계획 수립을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

박용선 포항시장은 “현재의 성장과 미래세대의 삶이 조화를 이룰 수 있도록 위원들의 의견을 시정에 반영하고 지속가능발전 기반을 강화하겠다”고 말했다.