시흥시, 서남권 외국인 유학생 취업·정주박람회 18일 개최

경기 시흥시가 지역 제조업체의 인력난을 해소하고 외국인 유학생의 지역 내 취업과 안정적인 정착을 돕기 위해 취업박람회를 마련한다.

시흥시는 경기도, 경기과학기술대학교와 함께 오는 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 경기과학기술대학교 체육관에서 ‘2026 경기 서남권 외국인 유학생 취업·정주박람회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

▲외국인 유학생 취업·정주박람회 포스터 ⓒ시흥시

이번 박람회는 시흥스마트허브와 시화MTV 등 지역 제조업 및 뿌리기업의 인력난에 대응하고, 외국인 유학생에게 지역 내 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사에는 관내외 구인기업 23개사와 경기과학기술대학교, 한국공학대학교, 한양대학교 ERICA, 안산대학교, 신안산대학교 등 경기 서남권 주요 대학의 외국인 유학생 약 250명이 참여할 예정이다.

현장에서는 기업과 유학생 간 일대일 채용면접이 진행된다. 기업은 우수 인재를 확보하고 유학생은 지역 내 일자리를 찾을 수 있는 실질적인 취업 연계의 장이 될 것으로 기대된다.

특히 이번 박람회는 채용뿐 아니라 외국인 유학생들의 안정적인 취업을 위한 비자 상담과 정주 지원에도 초점을 맞췄다.

전문 행정사가 현장에서 구직(D-10) 비자에서 특정활동(E-7) 비자로 변경하는 등 체류자격 관련 맞춤형 상담을 제공한다. 경기도일자리재단과 안산출입국·외국인사무소는 정주지원관을 운영해 취업 제도와 지역 정착 지원 정책을 안내한다.

이 밖에도 전문 직업상담사가 참여하는 이력서 작성 및 면접 클리닉, 다국어 통역, 이력서 사진 촬영, 헤어·메이크업 등 취업 경쟁력을 높이기 위한 프로그램도 마련된다.

시는 박람회 이후에도 직업상담사를 통한 사후관리와 미취업자 대상 추가 취업 매칭을 이어가며 외국인 유학생의 지역사회 정착을 지원할 계획이다.

임병택 시장은 “이번 박람회가 지역 뿌리기업에는 필요한 기술 인재를 연결하고, 외국인 청년들에게는 시흥에서 꿈을 펼치며 안정적으로 정착할 기회가 되길 바란다”며 “지역 산업 발전과 다문화 사회 정착이 함께 성장하는 지속 가능한 일자리 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.