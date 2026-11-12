대구 중구, 관광객 유치하고 주민 참여형 도시문화 확산...도심 경쟁력 높인다

▲여행 전문 박람회 ‘트래블쇼 2026 시즌2’ 안내문ⓒ대구중구

대구 중구가 지역의 역사·문화 관광자원을 전국에 알리는 한편, 주민들이 직접 참여하는 공공디자인 사업을 통해 지역 고유의 도시 매력을 키우고 있다.

외부 관광객 유치를 위한 적극적인 홍보 활동과 주민 주도의 생활밀착형 문화 프로그램을 함께 추진하며 관광과 지역공동체 활성화라는 두 가지 과제를 동시에 풀어가고 있는 것이다.

대구 중구(구청장 류규하)는 오는 12일부터 15일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 여행 전문 박람회 ‘트래블쇼 2026 시즌2’에 참가해 중구의 대표 관광자원을 집중적으로 알린다.

이번 박람회는 국내외 여행지와 관광 콘텐츠를 소개하고 관광업계 관계자 간 비즈니스 상담과 관람객 참여형 프로그램 등을 운영하는 행사로, 약 200개 기업 300개 부스 규모로 참가하며, 국내 대표 소비재 박람회인 메가쇼와 동시 개최돼 최대 15만 명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

이에 중구는 행사 기간 홍보부스를 운영하며 동성로 관광특구와 근대골목을 중심으로 지역의 관광 콘텐츠를 소개할 계획으로, 역사와 문화가 살아 있는 근대골목부터 젊음과 활기가 넘치는 동성로까지 중구만의 차별화된 관광자원을 알리고, 관람객의 관심을 실제 지역 방문으로 연결하는 데 주력한다.

특히 체험형 이벤트와 맞춤형 관광정보를 제공해 잠재 관광객의 관심을 높이고, 관광기관 및 여행업계 관계자들과 B2B 비즈니스 상담을 진행해 관광상품 개발과 관광객 유치를 위한 협력 기반도 마련한다.

이는 단순한 관광지 소개를 넘어 여행업계와의 네트워크를 구축하고 중구를 새로운 도심 관광 목적지로 알리는 계기로 삼겠다는 구상이다.

류규하 중구청장은 “이번 박람회 참가를 통해 동성로 관광특구와 근대골목을 비롯한 중구의 다양한 관광자원을 널리 알리고, 잠재 관광객들이 실제 중구를 방문할 수 있도록 적극적인 홍보를 펼치겠다”며, “앞으로도 다양한 관광 홍보 활동을 통해 대구의 중심인 중구의 매력을 알리고 관광 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

▲대구 중구 ‘공공디자인 페스티벌 2026’ 연계 체험 프로그램 진행 모습ⓒ대구중구

관광객 유치 활동과 함께 중구는 주민들이 일상에서 지역의 가치를 직접 발견하고 도시 공간을 함께 만들어가는 공공디자인 사업에서도 성과를 거뒀다.

중구는 관내 커뮤니티센터 3곳에서 진행한 ‘공공디자인 페스티벌 2026’ 연계 체험 프로그램을 성공적 마무리했다.

공공디자인 페스티벌은 문화체육관광부 주최, 한국공예·디자인문화진흥원이 주관하는 전국 규모의 참여형 축제로, 중구는 남산정 마음이음공간과 동산애이음센터, 하누리 어울림센터 등 3개 커뮤니티센터가 거점으로 참여해 지역의 특색을 살린 체험 프로그램을 선보였다.

특히 남산정 마음이음공간에서는 남산정 마을관리사회적협동조합이 기획한 ‘남산정 빛-이음’ 프로그램이 진행됐으며, 참여자들은 직접 꾸민 예술 조명볼을 전시해 주민들의 손길로 완성된 빛 조형물이 공간을 밝히며 일상적인 마을 공간에 새로운 분위기를 더했다.

하누리 어울림센터에서는 남산하누리협동조합이 ‘잉크로 기록하는 동네’를 주제로 실크스크린 체험을 운영해, 참여자들은 실크스크린 기법을 배우고 에코백에 직접 인쇄하며 지역 인쇄골목의 특색을 담은 자신만의 생활 소품을 제작했다.

동산애이음센터에서는 ‘업사이클링 청청 플리마켓’이 열렸다.

청라언덕과 청바지를 소재로 자원순환의 의미를 담아낸 행사로, 방문객들은 입지 않는 청바지를 기부하고 다양한 체험 프로그램에 참여하며 재활용의 가치를 공유했다.

특히 플리마켓을 운영한 동산동 약령시 골목길 마을관리사회적협동조합은 행사 수익금을 성내2동 이웃돕기 성금으로 기탁해 자원순환을 넘어 지역사회 나눔까지 실천했다.

이번 공공디자인 페스티벌은 주민들이 직접 만들고 체험하는 과정을 통해 공공디자인이 단순히 도시 공간을 꾸미는 것을 넘어 지역의 정체성과 공동체 문화를 형성하는 활동이라는 점을 보여줬다.

또한 커뮤니티센터를 지역 주민과 방문객이 함께 참여하는 문화 거점으로 활용함으로써 공간의 활용도를 높이고 지역의 특색을 알리는 계기도 됐다.

류규하 중구청장은 “이번 행사가 주민들이 공공디자인의 가치를 일상 속에서 접하고 지역의 매력을 새롭게 발견하는 기회가 되었길 바란다”며 “앞으로도 커뮤니티센터별 특색을 살린 다양하고 흥미로운 프로그램을 통해 주민들의 참여를 확대해 나가겠다”고 말했다.

중구의 두 사업은 지역의 매력을 외부에 알리는 관광 홍보와 주민 스스로 지역의 가치를 만들어가는 공동체 활동이 함께 추진되고 있다는 점에서 의미가 있다.

동성로와 근대골목의 역사·문화적 자산을 관광 콘텐츠로 발전시키는 동시에, 마을 곳곳의 커뮤니티센터를 주민 참여형 문화공간으로 활용해 도시의 매력을 안팎으로 확장하고 있는 것이다.

관광객에게는 다시 찾고 싶은 도시를, 주민에게는 살고 싶은 지역을 만드는 일이 대구 중구의 지속적인 도시 경쟁력 강화로 이어질예정이다.