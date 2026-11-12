경기도, 캠핑형 바비큐장 등 불법 영업 14곳 적발…신고 제한지역 편법 운영

경기도가 수변구역 등 식품접객업 영업신고가 제한된 지역에서 음식점과 카페를 편법 운영한 업소들을 적발했다.

경기도 특별사법경찰단은 지난 달 12일부터 23일까지 도내 캠핑형 셀프바비큐장 등 150개 업소를 집중 단속해 총 14개 업소의 위법행위를 적발했다고 12일 밝혔다.

▲영업신고 제한지역 불법행위 단속 결과 ⓒ경기도

적발된 업소 가운데 7곳은 영업신고 제한지역에서 신고 없이 음식점이나 카페를 운영한 것으로 확인됐다.

주요 위반 내용은 △식품접객업 등 미신고 영업 8건 △영업 주요 변경사항 미신고 3건 △소비기한 경과제품의 폐기용 미표시 및 보관 2건 △식품 기준·규격 위반 1건 등이다.

주요 사례를 보면 A업소는 한강수계법상 수변구역에서 영업이 가능한 정육점으로 신고한 뒤 식탁과 의자, 주방 등을 설치해 일반음식점 영업을 해오다 적발됐다.

B업소는 문화·집회시설로 허가받은 건물에서 즉석판매제조가공업으로 신고한 뒤 실제로는 휴게음식점을 운영했다. C·D업소는 임야와 밭, 과수원 등 식품접객업 신고가 제한된 지역에서 글램핑장 형태의 일반음식점을 운영하다 적발됐다.

이 밖에도 소비기한이 지난 식품을 판매 목적으로 보관하거나 식육에 소비기한과 포장일자 등을 표시하지 않은 업소도 단속에 걸렸다.

식품위생법에 따르면 미신고 식품접객업 영업이나 주요 변경사항 미신고, 소비기한 경과제품의 조리·판매 목적 보관 등은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

권문주 도 특별사법경찰단장은 “영업신고가 제한되는 지역에서 일반음식점 등을 운영하던 업소들의 불법행위가 이번 단속을 통해 드러났다”며 “앞으로도 해당 지역의 불법 영업 단속을 강화해 건전한 식품위생 영업 질서를 확립하겠다”고 말했다.