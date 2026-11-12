계명문화대 중심 전국 5개 전문대학 뭉쳤다...초광역 지산학협력 본격화

▲(왼쪽부터 울산과학대 이동은 센터장, 연성대 김진배 부총장, 계명문화대 김재현 산학협력단장, 우송정보대학 이용환 부총장, 조선이공대 최유성 교육혁신센터장)계명문화대가 최근 대학 동산관 대회의실에서 연성대, 우송정보대학, 울산과학대, 조선이공대와 ‘초광역 지산학협력 공동 협약식’을 개최하고 있다ⓒ계명문화대

지역별로 분산된 대학의 교육 역량과 산업체 협력 기반을 하나로 연결하기 위한 전국 전문대학들의 초광역 협력이 본격화되고 있다.

계명문화대학교를 비롯한 전국 5개 권역 전문대학이 공동 협약을 맺고 교육자원 공유와 공동 인재 양성, 지역산업 연계 및 취업 지원에 힘을 모으기로 했다. 이는 대학 간 협력 범위를 기존 지역 단위에서 전국 권역으로 확대해 학생들에게 더 다양한 교육과 취업 기회를 제공하겠다는 취지다.

계명문화대학교(총장 박승호)는 최근 대학 동산관 대회의실에서 연성대학교, 우송정보대학, 울산과학대학교, 조선이공대학교와 ‘초광역 지산학협력 공동 협약식’을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 협약에는 대경권 계명문화대를 중심으로 수도권 연성대, 중부권 우송정보대학, 동남권 울산과학대, 서남권 조선이공대 등 전국 5개 권역을 대표하는 전문대학들이 참여했다.

이날 협약식에는 계명문화대 김재현 산학협력단장, 연성대 김진배 부총장, 우송정보대학 이용환 부총장, 울산과학대 이동은 센터장, 조선이공대 최유성 교육혁신센터장 등 각 대학 관계자들이 참석해 구체적인 협력 방향을 논의했다.

이번 협약의 핵심은 대학별로 축적한 교육 인프라와 산업체 네트워크를 공유해 지역의 한계를 넘어서는 공동 교육·산학협력 체계를 구축하는 것으로, 참여 대학들은 이를 위해 5대 협력 분야를 설정했다.

주요 내용은 교육과정 및 학점교류 등 교육자원 공유, 지역 특화 직무교육과 현장실습 등 공동교육 및 학생 교류, 지역 기업 채용정보 공유와 취·창업 지원, 지역산업 연계 공동과제 발굴 및 지역혁신, 정부 재정지원사업 공동 대응과 성과 확산 등이다.

특히 대학별 특화 교육과정과 산업체 협력 기반을 상호 개방해 학생들이 소속 대학과 지역에 제한받지 않고 다양한 교육과 현장실습에 참여할 수 있도록 한다는 점에서 주목된다.

지역 기업의 채용정보를 공유하고 취업 지원을 연계하는 방식으로 대학에서 배운 전문기술이 실제 산업현장의 일자리로 이어질 수 있도록 협력 범위도 확대할 계획이다.

이는 학령인구 감소와 산업구조 변화 등으로 지역 대학들이 경쟁력 확보에 어려움을 겪는 상황에서 대학 간 개별 대응을 넘어 공동 협력으로 돌파구를 마련하려는 시도로 풀이된다.

특히 지역마다 산업구조와 기업 수요가 다른 만큼 각 대학이 보유한 특화 역량을 연결하면 교육과정의 다양성을 높이고 기업이 필요로 하는 실무형 인재를 보다 폭넓게 양성할 수 있을 것으로 기대된다.

정부 재정지원사업에도 공동 대응하기로 하면서 대학별 사업 추진 경험과 성과를 공유하고, 권역을 초월한 공동 과제 발굴을 통해 산학협력의 실효성을 높인다는 구상이다.

이날 참석자들은 각 대학의 강점을 활용한 교육자원 공유와 공동 교육프로그램 운영의 필요성에 공감하고, 협약이 선언적 수준에 머무르지 않도록 향후 구체적인 실행 방안을 마련하기로 뜻을 모았다.

김재현 계명문화대 산학협력단장은 “이번 협력은 학생들에게 지역을 넘어선 다양한 현장 경험과 취업 기회를 제공하고, 기업에는 필요한 인재와 기술을 연결하는 중요한 계기가 될 것”이며, “참여 대학들과 긴밀히 협력해 각 대학의 강점을 살린 실질적인 초광역 지산학협력 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

이번 협약은 전국 5개 권역 전문대학이 지역별 교육·산업 자원을 공유하고 공동 인재 양성에 나선다는 점에서 의미가 있다.

다만 협약의 실질적인 성과를 위해서는 공동 교육과정의 구체화, 학점교류 활성화, 학생들의 권역 간 이동을 뒷받침할 지원체계 마련 등이 과제로 꼽힌다.

대학 간 협력이 실제 교육 현장과 기업 채용으로 연결돼 학생들에게 체감할 수 있는 기회를 제공하고, 지역산업에 필요한 인재를 함께 키워내는 초광역 산학협력 모델로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.