경북대병원, 이식검사 기술 고도화에 신생아 진료환경 개선까지...의료 경쟁력 강화

▲경북대병원 진단검사의학과 원동일 교수(장기이식센터장)ⓒ경북대병원

경북대학교병원이 장기이식의 안전성을 높이는 자체 검사기술 개발과 신생아 진료 인프라 확충을 동시에 추진하며 환자 중심 의료서비스 강화에 나서고 있다.

국제학술지를 통해 성능을 검증받은 전혈 기반 유세포 교차시험을 실제 임상검사에 활용하는 한편, 신생아실을 새롭게 단장해 신생아의 상태에 따른 체계적인 진료 환경을 마련했다.

이는 연구 성과를 실제 환자 진료에 적용하는 의료기술 경쟁력과 진료 현장의 환경 개선을 함께 추진하고 있다는 점에서 주목된다.

먼저 경북대병원 조직적합성검사실이 자체 개발한 전혈 기반 유세포 교차시험이 국제학술지를 통해 성능을 검증받고 신장이식 및 조혈모세포이식 공여자 선정 과정에 활용되고 있다.

교차시험은 장기이식에 앞서 공여자와 수혜자의 면역학적 적합성을 확인하고 이식 후 발생할 수 있는 거부반응 위험을 평가하는 중요한 검사로서, 기존 검사법은 혈액에서 단핵세포를 분리하는 전처리 과정이 필요해 검사 과정이 복잡하고 시간이 소요되는 한계가 있었다.

이에 연구진은 전혈 용혈 기법과 다색 유세포분석법을 결합해 단핵세포 분리 과정을 생략한 새로운 검사법을 개발했으며, 이는 검사 전처리 과정을 단순화하면서 세포 반응을 객관적으로 분석할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

연구진은 기존 검사법과 비교해 임상적 유용성을 검증했으며, 2024년 국제학술지 '이식회보(Transplantation Proceedings)'에 연구 결과를 발표했다.

이어 항체 결합 여부와 세포 독성을 함께 평가하는 유세포 독성 교차시험에도 전혈 기반 검사법을 적용해 2025년 추가 연구 결과를 국제학술지에 보고했다.

현재 개발된 검사법은 경북대병원에서 실제 이식 공여자 선정 과정에 활용되고 있다. 연구실에서 개발한 기술이 학술적 검증을 넘어 임상 현장에 적용됐다는 점에서 의미가 크다.

검사 과정의 효율성과 결과의 일관성을 높여 이식 환자와 공여자의 안전한 진료를 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

검사 품질 관리도 꾸준히 이어지고 있다. 경북대병원 조직적합성검사실은 대한진단검사의학회 신빙도 조사사업에서 최근 10년간 연속 만점을 획득하며 검사 정확성과 신뢰성을 관리해 왔다.

원동일 진단검사의학과 교수(장기이식센터장)는 “연구로 개발한 검사법이 국제학술지를 통해 검증되고 실제 환자 진료에 활용되고 있다는 점에서 의미가 있다”며, “앞으로도 정확하고 효율적인 조직적합성검사로 안전한 이식을 지원하겠다”고 말했다.

▲경북대병원이 최근 전영훈 병원장을 비롯한 주요 보직자와 관련 진료과 및 부서 관계자들이 참석한 가운데 신생아실 개소식을 진행하고 있다ⓒ경북대병원

이와 함께 경북대병원은 신생아 진료 환경 개선을 위한 시설 확충에도 나섰다.

병원은 신생아실을 새롭게 단장해, 최근 개소식을 개최했으며, 새 신생아실은 총 6병상 규모로, 현재 운영 중 이다.

개소식에는 전영훈 병원장을 비롯한 주요 보직자와 관련 진료과 및 부서 관계자들이 참석해 조성 경과를 공유하고 테이프 커팅과 시설 라운딩으로 진행됐다.

이번 신생아실 조성은 신생아의 건강 상태와 의료적 필요에 맞는 진료 환경을 제공하고 병원 내 신생아 진료체계의 효율성을 높이기 위해 추진됐으며, 특히 일반 신생아의 건강 상태를 관찰하고 필요한 관리를 제공하는 신생아실과 집중적인 치료가 필요한 신생아를 위한 신생아중환자실(NICU)의 기능을 구분해 운영한다는 점이 특징이다.

이를 통해 신생아의 상태에 따라 적절한 진료와 관리를 제공하고, 신생아중환자실의 병상 운영 효율성도 높일 수 있을 것으로 병원 측은 기대하고 있다.

아울러 산모와 신생아에게 보다 안정적인 진료 환경을 제공하고 전반적인 신생아 진료서비스의 질을 높이는 데도 도움이 될 전망이다.

전영훈 경북대병원장은 “이번 신생아실 개소가 신생아에게 보다 안전하고 체계적인 진료 환경을 제공하는 계기가 되기를 기대한다”며, “앞으로도 산모와 신생아가 안심하고 진료받을 수 있도록 의료 환경 개선과 의료서비스의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 경북대병원의 이번 행보는 의료기술 연구개발과 진료 인프라 개선이 환자 안전이라는 하나의 목표로 연결되고 있다는 점에서 의미가 있으며, 특히 이식검사 분야에서는 자체 개발 기술을 임상에 적용해 검사 효율성과 신뢰성을 높이고, 신생아 진료 분야에서는 환자 상태에 맞춘 공간과 운영체계를 마련해 의료서비스의 질적 향상을 도모하고 있다.