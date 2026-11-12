부산시, 부산 기업 11곳 'CES 2027' 혁신상 수상

부산 지역 기업들이 인공지능(AI)과 의료기기, 반도체 등 다양한 분야에서 개발한 혁신 기술을 국제무대에서 인정받았다.

부산 지역 기업 11곳이 세계 최대 정보기술·가전 전시회 'CES 2027'을 앞두고 혁신상을 받았다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

12일 부산시는 세계 최대 정보기술·가전 전시회인 'CES 2027'을 앞두고 부산 소재 기업 11개사가 'CES 혁신상'을 받았다고 밝혔다.

시는 이번 수상에서는 시 지원기업 중 7개사가 혁신상에 이름을 올렸다고 말했다. ㈜데이터플레어, 아이문헬스케어㈜, ㈜비전테크는 CES 2026에 이어 2년 연속 혁신상을 받았으며 ㈜뷰런테크놀러지는 CES 2024와 CES 2026에 이어 세 번째로 수상했다. 또 ㈜로보원도 CES 2025에 이어 다시 한번 기술력을 입증했다.

또 인공지능(AI)을 활용해 개인별 최적의 산소치료 조건을 설계하는 스마트 고압산소치료기 개발한 ㈜인터오션과 메모리 반도체 데이터 포렌식 복구 솔루션을 선보인 ㈜더블오는 각각 올해 혁신상의 영예를 안았다. 아울러 지역기업 2개사가 최고혁신상을 받는 등 글로벌 무대에서 부산 기업의 기술 경쟁력을 인정받았다. ㈜안암145와 ㈜슈올즈 2개사는 최고혁신상의 영예를 안았으며 ㈜퓨트로닉도 혁신상을 받았다.

전재수 시장은 "지역기업들이 꾸준한 기술혁신을 통해 세계 무대에서 연이어 경쟁력을 인정받고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로는 혁신상 수상을 넘어 우수한 기술이 실제 산업현장에 적용되고 해외 판로개척과 사업화로 이어질 수 있도록 지원해 부산의 산업 경쟁력을 높이고 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다"고 전했다.

한편 시는 내년 1월 미국 라스베이가스에서 개최되는 'CES 2027'에 '통합부산관'을 조성·운영해 지역기업의 글로벌 시장 진출과 투자유치를 적극 지원할 계획이다. 지역 유관기관과 협력해 참가기업의 전시·홍보를 지원하고 맞춤형 비즈니스 프로그램을 운영할 예정이다. 또한 참가기업의 글로벌 비즈니스 역량강화와 현장 상담을 지원하고 전시회 이후에도 후속 상담 및 성과관리를 통해 실질적인 수출·투자 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.