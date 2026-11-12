대구경찰, 해외 거점까지 둔 800억 원대 불법 도박조직 적발...196명 검거

▲불법 도박사이트 콜센터 내부 ⓒ대구경찰

해외에 사무실을 마련하고 국내 사무실을 수시로 옮겨 다니며 800억 원대 불법 도박사이트를 운영해 온 조직이 경찰 수사망에 적발됐다.

특히 이들은 본사와 부본사, 총판, 성인 PC방으로 이어지는 피라미드식 영업망을 구축했으며, 전국 폭력조직 소속 조직폭력배들까지 홍보와 운영에 가담한 것으로 드러났다.

대구경찰청(청장 박준성)광역범죄수사대는 지난 2023년 3월부터 2026년 8월까지 국내외에 사무실을 두고 불법 도박사이트 5개를 운영해 입금액 기준 총 800억 원대 도박공간을 개설한 일당을 적발했다고 12일 밝혔다.

경찰은 올해 1월부터 수사를 본격화해 총책 5명을 포함한 196명을 순차적으로 검거하고, 이 가운데 총책과 중간관리자급 21명을 구속했으며, 검거된 인원은 총책 5명, 콜센터 직원 10명, 통장 공급 및 자금관리책 5명, 부본사 관계자 15명, 총판 86명, 성인 PC방 업주 29명, 상습도박 회원 46명 등이다.

▲압수한 증거물ⓒ대구경찰

이번 사건의 특징은 여러 도박사이트가 개별적으로 운영된 것이 아니라 서로 연계된 조직망을 형성하고 있었다는 점이다.

이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 동남아시아 라오스에 해외 사무실을 마련하는 한편, 국내 사무실도 수시로 옮겨 다녔으며, 대포폰과 해외 메신저, 해외 서버 등을 활용해 수사기관의 추적을 피하려 한 것으로 조사됐다.

경찰은 기존에 수사하던 도박사이트 운영자와 다른 도박사이트 운영자 사이의 연관성을 확인하면서 수사를 확대해, 범행에 사용된 금융계좌 760여 개와 압수수색을 통해 확보한 증거를 면밀히 분석해 울산과 대전에 위치한 사무실 2곳을 추가로 찾아냈다.

이를 통해 서로 연결된 불법 도박사이트 운영조직 5개의 실체를 규명하고, 최상위 운영 총책부터 하부 영업조직과 매장 업주까지 조직 전반을 추적했으며, 특히 수사 과정에서는 전국 7개 폭력조직 소속 조직폭력배 11명이 검거됐다. 이 가운데 9명은 도박사이트 홍보 등 운영에 직접 가담한 것으로 확인됐다.

불법 도박사이트 운영조직이 일반적인 영업망을 넘어 조직폭력배와도 연결돼 있었다는 점에서 범죄의 조직성과 확산 규모가 드러난 대목이다.

경찰은 운영자 검거와 함께 범죄수익을 차단하기 위한 조치에도 나섰다.

현재까지 4억 7천만 원에 대해 기소 전 추징보전을 완료했으며, 추가로 특정한 범죄수익 5억 6천만 원에 대해서도 추징보전 절차를 진행하고 있으며, 추징보전은 범죄수익을 형사재판 확정 전에 임의로 처분하지 못하도록 재산을 동결하는 조치다.

아울러 주요 가담자 60명에 대한 과세자료를 국세청에 통보해 범죄로 얻은 경제적 이익을 차단하기 위한 후속 조치도 진행했다.

이번 수사는 본사에서 부본사, 총판, 매장으로 이어지는 불법 도박 영업망을 계층별로 추적해 5개 사이트의 총책부터 하부 영업조직과 매장 업주까지 일괄 검거했다는 점에서 의미가 있다.

단순히 도박사이트 접속이나 이용자를 적발하는 수준을 넘어 자금관리와 홍보, 회원 모집, 영업망 운영 등 범죄 생태계 전반을 밝혀냈다는 것이다.

대구경찰청 관계자는 “불법 도박사이트 운영자는 물론 가담한 사람까지 끝까지 추적해 검거하고, 범죄수익은 철저히 환수해 범행의 동기를 차단하겠다”며, “불법 도박이 우리 사회에 뿌리내리지 못하도록 엄정하게 수사해 나가겠다”고 밝혔다.

경찰이 이번 사건을 계기로 해외 거점과 국내 영업망을 연결한 조직형 불법 도박 범죄의 자금 흐름까지 추적하면서, 범죄수익 환수와 관련자 추가 수사가 얼마나 실질적인 성과로 이어질지 주목된다.