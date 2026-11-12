수원지역 국힘 정치인들 "수원시장, 권리당원 모집 의혹 해명해야"

이재준 시장 공직선거법 위반 혐의 관련… 경찰, 전직 정무직 공무원 구속



"정치적 공세 아닌, 시민의 알권리 위한 것" 강조

▲12일 수원지역 국민의힘 소속 정치인들이 수원특례시의회에서 기자회견을 열고 공직선거법 위반 혐의를 받고 있는 이재준 수원특례시장을 향해 적극적인 해명을 촉구하고 있다. ⓒ프레시안(전승표)

경기 수원지역 국민의힘 소속 정치인들이 이재준수원특례시장을 향해 불법 권리당원 모집 및 선거개입 의혹에 대한 해명을 촉구하고 나섰다.

수원지역 5개 국힘 당원협의회 위원장 등은 12일 수원특례시의회에서 기자회견을 열고 "의혹의 당사자인 이 시장은 지난 선거 과정에 수원시 공직사회가 선거에 부당하게 동원됐는지 여부와 공무원의 직무상 지위와 행정조직이 이 시장의 당내 경선 또는 선거운동에 이용됐는지 여부 및 그 과정에 조직적인 지시나 개입이 있었는지 여부를 직접 밝혀야 한다"고 주장했다.

이는 지난 6월 치러진 ‘제9회 전국동시지방선거’ 과정에서 수원특례시 소속 공무원 등이 이 시장의 재선을 목적으로 더불어민주당 권리당원을 불법으로 모집한 혐의로 수사를 받고 있는 상황에 대한 것이다.

이 시장은 지난 4월께 민주당 당내 경선 과정에서 불법으로 권리당원을 모집했다는 의혹이 불거진 뒤 전직 시 정무직 공무원 A씨와 현직 공무원 B씨 등과 함께 경찰의 수사를 받고 있다.

경찰은 지난 5월 A씨의 수원시청 사무실 등을 상대로 압수수색을 실시한데 이어 지난달 민주당 경기도당 사무실을 압수수색한 뒤 공직선거법 위반 등 혐의로 A씨 등 전·현직 수원시 공무원과 선거 캠프 관계자 등 6명에 대한 구속영장을 청구했고, 지난 10일 이들 가운데 A씨에 대한 구속영장이 법원에서 발부된 상태다.

이와 관련해 수원지역 국힘 당협위원장 등은 "구속영장 발부가 유좌를 의미하는 것은 아니며, 영장기각 역시 무혐의를 뜻하는 것은 아니다"라면서도 "그러나 이미 구속된 관계자가 있고, 수사기관의 공표도 있었던 만큼, 이 시장은 스스로 떳떳하다면 시민들 앞에서 자초지종을 적극적으로 설명해야 한다. 이것이 정치인으로서 최소한의 책임"이라고 목소리를 높였다.

이어 "공직사회에는 정치적 중립의 의무가 있고, 공무원의 역할이 있다"며 "수사기관은 공무원이 그 역할을 외면한 채 어느 한 집단, 어느 한 정당을 위한 선거운동을 했다는 의혹을 투명하게 밝혀 달라"고 덧붙였다.

그러면서 수사기관에 △불법 권리당원 모집 의혹의 전모와 수원시 공직사회 및 산하기관의 조직적 개입 여부에 대한 철저한 수사 △관련자료와 기록을 철저히 확보하고, 수사에 지장을 주지 않는 범위에서 수사진행 상황과 결과 투명하게 공개 등을 요구했다.

이와 함께 시를 대상으로 △공직사회와 산하기관의 선거개입 여부에 대한 자체 점검 실시 및 결과 공개 △공직사회의 정치적 중립성 확립 및 유사사례 등 재발방지 대책 즉각 마련의 필요성을 강조했다.

한편, 앞서 이 시장 측은 "A씨는 선거캠프 소속이 아니며, 이 시장은 이번 사건과 아무런 관계가 없다"고 입장을 전한 바 있다.