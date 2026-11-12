의정부시, 中 단둥시와 자매결연 30주년…새로운 30년의 협력 기반 구축

▲김원기(왼쪽) 의정부시장이 11일 중국 단둥시에서 장단 단둥시장과 교류협력 강화 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시

의정부시는 11일 중국 랴오닝성 단둥시와 자매결연 30주년을 맞아 교류협력 강화에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고, 그동안 축적해 온 행정 교류 성과를 바탕으로 경제·체육·문화 등 다양한 분야에서 실질적인 협력을 확대하기 위한 새로운 전환점을 마련했다고 12일 밝혔다.

이번 방문은 북한과 국경을 맞댄 중국의 주요 접경 도시이자 북·중 교류의 핵심 거점인 단둥시와의 협력 관계를 한층 강화했다는 점에서 의미가 크다.

단둥시는 최근 북·중 간 인적·물적 교류 확대와 신압록강대교 개통 등으로 정치·외교·경제적 중요성이 부각되고 있는 도시로, 시는 이러한 지역적 특성을 고려해 장기적인 관점에서 교류협력의 폭을 넓혀 나갈 계획이다.

두 도시가 지난 20여 년간 지속해 온 공무원 교환연수는 지방정부 간 국제 교류의 대표적인 성과로 꼽힌다. 그동안 두 도시 공무원 60명 이상이 상호 교환연수에 참여해 행정제도와 우수 정책을 공유하고, 서로의 문화와 지역사회에 대한 이해를 높여 왔다.

의정부시는 이러한 교류 기반을 더욱 발전시키고자 열리는 두 도시 간 자매결연 체결 30주년 기념식 참석을 위해 10일부터 13일까지 단둥시를 공식 방문 중이다.

이번 방문에는 김원기 시장을 비롯해 조세일 의정부시의회 의장 및 시의원, 의정부시체육회장 및 관계기관 공무원 등 총 19명의 대표단이 참여했다.

11일 기념식 후 열린 단둥시장과의 담화를 통해 시와 단둥시는 시민과 민간단체, 기업 등이 직접 참여하는 다양한 협력사업을 추진하기 위한 기반을 마련하기로 했다.

대표단은 이날 치약, 화장품, 방역·위생용품 등을 전문 생산하는 바이오기업인 ‘신시대 바이오의약기술 유한회사’를 방문해 현지 생산 시설과 기업 운영 사례를 둘러보고 상호 협력 방안을 논의했으며, 해당 기업으로부터 입주의향서를 받았다. 시는 이번 방문을 계기로 행정기관 간 우호 관계를 기업과 산업 분야로 확대할 예정이다.

체육 분야에서도 시민 참여형 교류 확대를 위한 기반을 마련한다. 대표단은 단둥시 체육학교를 방문해 체육 인재 육성 체계와 훈련 여건 등을 살펴보고, 청소년 선수단 교류와 친선경기 등 다양한 체육교류 사업의 추진 가능성을 논의할 예정이다. 향후 양 도시 체육단체 간 협력을 강화해 청소년과 시민들이 직접 참여하고 교류 성과를 체감할 수 있는 사업으로 발전시켜 나갈 계획이다.

김원기 시장은 “단둥시는 북한과 접한 중국의 주요 교류 거점으로, 한반도 정세와 북·중 관계에서도 중요한 위치를 차지하는 도시”라며 “이러한 단둥시와 30년간 우호관계를 이어오고, 60명 이상의 공무원 교환연수를 통해 인적 자원과 상호 협력 기반을 쌓아왔다는 것은 매우 뜻깊은 성과”라고 말했다.

이어 “이번 자매결연 30주년을 새로운 출발점으로 삼아 그동안 축적된 신뢰와 인적 네트워크를 바탕으로 행정뿐 아니라 경제·체육·문화 등 다양한 분야에서 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 교류협력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.