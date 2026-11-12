말과 교감하며 마음의 문 열다...구미국제승마장, 발달장애인 맞춤형 힐링 승마체험

▲구미도시공사가 지난 10일 구미국제승마장에서 구미시 옥계 소재 ‘품’ 발달장애인 활동센터 이용자를 대상으로 맞춤형 힐링 승마체험 프로그램인 ‘마(馬)음 따뜻한 동행’을 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

말과 교감하며 일상에 활력을 더하고, 승마를 통해 새로운 성취감을 경험하는 특별한 시간이 구미국제승마장에서 마련됐다.

구미도시공사가 발달장애인들에게 평소 접하기 어려웠던 승마와 레저스포츠 체험 기회를 제공하며 공공체육시설의 사회적 역할 확대에 나섰다.

구미도시공사(사장 이재웅)는 지난 10일 구미국제승마장에서 구미시 옥계 소재 ‘품’ 발달장애인 활동센터 이용자를 대상으로 맞춤형 힐링 승마체험 프로그램인 ‘마(馬)음 따뜻한 동행’을 운영했다고 12일 밝혔다.

이번 프로그램은 장애로 인해 상대적으로 체육·레저활동 참여 기회가 적은 발달장애인들에게 맞춤형 승마체험을 제공하고, 말과의 교감을 통해 신체적·정서적 안정과 긍정적인 경험 지원을 위해 발달장애인 활동센터 이용자와 인솔교사 등 60여 명이 말과 함께하는 특별한 시간으로, 승마체험과 말 교감 활동으로 나눠 진행됐다.

승마체험에 참여한 이용자들은 전담 교관의 인솔과 안전관리 아래 직접 말에 올라 승마를 경험했으며, 말 교감 프로그램에서는 당근 먹이 주기와 순한 말 쓰다듬기 등 말과 친숙해지는 활동이 이어졌다.

아울러 참여자들은 평소 쉽게 접하기 어려운 말과 가까이에서 교감하며 즐거움을 나눴고, 말과 함께 기념사진을 촬영하며 잊지 못할 추억도 만들었다.

특히 이번 행사는 단순한 일회성 체험을 넘어 장애인의 특성과 참여 여건을 고려한 맞춤형 프로그램이라는 점에서 의미를 더했다. 이는 신체활동뿐 아니라 동물과의 교감을 통해 정서적 안정과 자신감을 높일 수 있는 기회를 제공했다는 평가다.

공공체육시설이 일반 시민들의 여가활동 공간을 넘어 사회적 배려가 필요한 계층의 체육활동 참여를 지원하는 공간으로 역할을 확대했다는 점에서도 주목된다.

이재웅 구미도시공사 사장은 “이번 프로그램이 발달장애인들에게 말과 교감하며 즐거움과 성취감을 느끼는 소중한 시간이 되었기를 바란다”며, “앞으로도 사회적 약자를 위한 맞춤형 프로그램을 확대하고, 공공체육시설의 사회적 가치를 높이는 ESG 경영을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.

한편, 구미국제승마장은 국제규격의 크로스컨트리 코스를 비롯한 우수한 승마 인프라를 갖추고 있으며, 시설 경쟁력과 국제적 위상을 반영해 관련 조례 개정을 거쳐 기존 ‘구미시승마장’에서 ‘구미국제승마장’으로 공식 명칭도 변경했다.

구미도시공사는 앞으로도 우수한 시설을 기반으로 다양한 승마대회와 체험 프로그램을 운영하고, 시민 누구나 승마를 즐길 수 있는 열린 공공체육시설로서 지역사회와의 상생을 확대해 나갈 방침이다.

이번 ‘마(馬)음 따뜻한 동행’은 승마시설의 활용 범위를 넓히는 동시에 장애인의 문화·체육활동 참여 기회를 확대했다는 점에서 공공체육시설의 사회적 가치와 포용적 운영의 방향을 보여주는 사례가 되고 있다.