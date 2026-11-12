대구 군위군, ‘찾아가는 지방시대 토크’ 개최...주민·공무원 등 150여 명 참석

▲대구 군위군이 지난 11일 군청 대회의실에서 지역주민과 공무원 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 찾아가는 지방시대 토크’를 개최하고 있다ⓒ대구 군위군

대구경북통합신공항 건설과 대구경북 행정통합 등 지역의 굵직한 현안을 앞두고 군위군이 군민들과 함께 지방시대의 미래와 균형발전 방향을 모색하는 소통의 장을 마련했다.

신공항 건설과 군부대 이전 등 대규모 지역 현안이 군위의 새로운 성장 기회로 이어지기 위해서는 지역주민의 이해와 공감대 형성, 실질적인 발전전략 마련이 중요하다는 점에서 이번 행사가 관심을 모았다.

대구 군위군(군수 김진열)은 지난 11일 군청 대회의실에서 지역주민과 공무원 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 찾아가는 지방시대 토크’를 개최했다.

이번 행사는 지방분권과 균형발전에 대한 군민들의 이해를 높이고, 대구경북통합신공항 건설과 대구경북 행정통합 등 지역 주요 현안에 대한 공감대 형성을 위해 마련됐다.

이날 행사는 복화술 공연으로 문을 열어 참석자들의 관심을 끌었으며, 이어 하세헌 대구시 지방시대위원회 위원장과 최지민 대통령직속 지방시대위원회 위원이 패널로 참석해 ‘TK신공항 이전과 균형성장’을 주제로 토크쇼를 진행했다.

토크쇼에서는 대구경북 행정통합의 주요 내용과 지역 균형발전 방향을 비롯해 향후 추진 과정에서 고려해야 할 과제들이 다뤄졌으며, 특히 군위군의 미래와 직결되는 통합신공항 건설을 중심으로 지역 발전의 가능성과 지방시대에 대응하기 위한 방향을 함께 살펴봤다.

이어진 질의응답에서는 참석 주민들이 지역 현안에 대한 의견을 나누며 지방분권과 균형발전 정책에 대한 이해를 넓혔다.

이번 행사는 국가 차원의 지방시대 정책을 지역 주민의 관점에서 살펴보고, 대구경북의 주요 변화가 군위의 발전과 어떻게 연결될 수 있을지를 함께 고민했다는 데 의미가 있다.

군위군은 대구경북통합신공항 건설과 군부대 이전 등 대규모 사업을 지역의 성장동력으로 활용하기 위해 지역의 강점과 잠재력을 살린 발전전략을 마련해 나간다는 방침이다.

김진열 군위군수는 “대구경북통합신공항 건설과 군부대 이전 등 지역의 중요한 변화를 새로운 성장의 기회로 만들어 나가겠다”며, “앞으로도 군민과 함께 지역의 강점과 잠재력을 살려 지방시대의 새로운 미래를 열어가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

지역의 미래를 좌우할 대형 현안들이 추진되는 가운데 군위군이 앞으로 군민들의 다양한 의견을 정책에 반영하고, 신공항과 행정통합에 따른 지역 발전 효과를 구체적인 성과로 연결할 수 있을 것이다.