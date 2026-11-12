[의정부 소식]“시장님, 하나만 바꿔주세요” 25일까지 ‘시민의 뜻’ 공개 모집 등

ⓒ의정부시

◇“시장님, 하나만 바꿔주세요” 25일까지 ‘시민의 뜻’ 공개 모집

의정부시는 시민의 일상 속 목소리를 듣고 시정 발전 방향을 함께 모색하기 위해 25일까지 ‘2026년 시민과 시장과의 대화-시장님, 하나만 바꿔주세요’ ‘시민의 뜻’을 공개 모집한다.

이번 시민과의 대화는 시민이 일상에서 느끼는 불편이나 바라는 변화를 직접 제안하고, 시민의 선택으로 주요 과제를 선정해 시장과 자유롭게 의견을 나누는 소통의 장으로 마련됐다.

의정부시민이라면 누구나 일상에서 겪는 불편이나 바꾸고 싶은 점을 자유롭게 제안할 수 있다. 교통, 복지, 문화, 환경 등 분야에 제한 없이 다양한 의견을 접수한다.

참여는 시 누리집과 공식 SNS 등에 안내된 QR코드를 통해 온라인으로 가능하다. 접수된 의견은 분야별로 분류하고 관계부서 검토 등을 거쳐 주요 후보 과제로 정리할 예정이다.

이후 시민 온라인 투표와 12월 22일 열리는 ‘시민과 시장과의 대화’ 현장 투표 결과를 종합해 2027년 시민과 함께 고민할 10개 과제를 선정할 계획이다.

특히 이번 시민과의 대화는 일회성 의견 수렴에 그치지 않고, 시민의 제안이 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 지속적인 논의의 출발점을 마련한다는 데 의미가 있다.

시는 선정된 10개의 ‘시민의 뜻’을 중심으로 시민과 행정이 다양한 관점에서 의견을 나누고, 실현 가능한 개선 방안을 함께 모색해 나갈 예정이다.

◇의정부시청 빙상팀, 회장배 전국대회 종합우승

의정부시청 빙상팀이 5일부터 7일까지 서울 태릉국제스케이트장에서 열린 ‘제57회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회’에서 종합우승을 차지했다.

이번 대회에서 의정부시청 빙상팀은 금메달 6개, 은메달 2개, 동메달 4개 등 모두 12개의 메달을 따내며 국내 정상급 실력을 다시 한번 입증했다.

김민선 선수는 500m와 1000m에서, 박상언 선수는 5000m와 3000m에서 각각 정상에 오르며 나란히 2관왕을 차지했다.

양호준 선수는 1000m 금메달과 1500m 은메달을, 박성현 선수는 1000m와 1500m에서 동메달 2개를 획득했다. 정희단 선수는 500m와 1000m에서 동메달 2개를, 조상혁 선수는 500m에서 은메달을 목에 걸었다. 이어 단체전인 팀추월에서는 양호준, 박성현, 박상언 선수가 호흡을 맞춰 금메달을 따냈다.

◇의정부미술도서관, ‘아트풀 데이 Chapter 7’ 운영

의정부미술도서관은 개관 7주년을 맞아 22일부터 29일까지 ‘아트풀 데이 Chapter 7’을 운영한다.

이번 행사는 개관 7주년을 기념하고 시민들과 도서관의 성장 과정을 함께 돌아보기 위해 마련됐다. 음악회와 체험, 참여 행사 등 다양한 연령층이 즐길 수 있는 프로그램을 선보이며, 지난 7년간의 주요 기록물을 담은 아카이빙 전시를 통해 미술도서관이 걸어온 발자취도 소개한다.

행사 기간에는 포토존과 축하 메시지 작성 공간을 운영하고, 도서관 곳곳을 둘러보며 참여할 수 있는 스탬프 미션도 진행한다. 도서 대출 회원을 대상으로 캡슐 추첨 이벤트도 마련해 도서관을 찾는 시민들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

27일 오후 7시에는 경기아트센터와 함께하는 개관 기념 음악회가 열린다. 28일 오전 11시와 오후 2시에는 성인과 아동 각 10명을 대상으로 ‘비누케이크&입욕솔트 만들기’ 체험을 진행하며, 참여자는 도서관 누리집에서 선착순으로 모집한다. 이어 29일 오후 2시에는 도서관 이용 시민 약 200명을 대상으로 ‘슈링클스 키링 만들기’ 체험을 운영하며, 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다.

프로그램 참여 방법과 운영 일정 등 자세한 사항은 의정부시도서관 누리집에서 확인할 수 있다.