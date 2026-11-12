과천서 첫 대한민국 조경박람회 개최…조경산업 미래 한눈에

경기 과천시가 국토교통부와 함께 조경산업의 미래와 공공적 가치를 알리는 대규모 박람회를 개최한다.

과천시는 오는 13일부터 14일까지 이틀간 과천시민광장 일대에서 ‘제1회 대한민국 조경박람회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

▲제1회 대한민국 조경박람회 포스터 ⓒ과천시

‘경계를 넘어, 회복 탄력적 미래로’를 주제로 열리는 이번 박람회는 조경산업의 우수 사례와 신기술을 소개하고 시민들이 일상에서 조경의 가치를 체험할 수 있도록 마련됐다. 행사는 (재)환경조경발전재단이 주관한다.

행사장에는 45개 안팎의 전시부스가 설치돼 국내 조경 우수 사례와 신기술을 선보인다. 민간·공공 분야 전시관을 비롯해 스타트업·일반기업 홍보관, 협회·단체 홍보관 등이 운영되며, 과천시 특별관에서는 지역 조경사업을 소개한다.

관내 기업관에는 수수가든, 대신원예주식회사, 우리화훼, 선화농원, ㈜예송종합조경 등 7개 기업과 기관이 참여한다.

시민들을 위한 체험 프로그램도 다채롭게 마련된다. 목공 체험과 꽃바구니 만들기를 비롯해 페이스 페인팅, 네컷 사진관, 돌림판 이벤트, 아로마 향수 만들기 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영된다.

개막일인 13일에는 과천시민회관 소극장에서 개막식과 제16회 대한민국 조경대상 시상식도 진행된다.

신계용 시장은 “제1회 대한민국 조경박람회를 과천에서 개최하게 돼 뜻깊다”며 “시민을 비롯한 관람객들이 조경의 가치를 가까이에서 느끼는 즐거운 시간이 되길 바란다”고 말했다.