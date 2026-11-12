'56년 만의 미투-61년 만의 무죄' 최말자, 화가로 데뷔한다

성폭력에 저항하다 오히려 가해자로 몰려 유죄 판결을 받은 지 61년 만에 재심을 통해 명예를 회복한 최말자(80) 씨가 화가로 데뷔한다.

사단법인 한국여성의전화(상임대표 송란희, 공동대표 정순옥)는 2026년 세계여성폭력추방주간을 맞아 오는 13일(금)부터 29일(일)까지 서울 종로구 아라아트센터에서 전시회 <최말자, 번지다>를 개최한다.

최말자 작가는 1964년 성폭력 가해자에게 저항하는 과정에서 혀를 깨물었다는 이유로 중상해죄 유죄를 선고받았다. 이후 반세기가 넘는 세월 동안 사회적 낙인 속에 살아오다가 2020년 재심을 청구하면서 '56년 만의 미투' 사건으로 불렸다. 이 사건은 지난해 9월 부산지방법원으로부터 정당방위를 인정받아 사건 발생 61년 만에 무죄를 확정받았다.

이번 전시는 최 작가가 길고 험난했던 재심 기간 동안 한국여성의전화 활동가가 선물한 색연필로 그린 100여 점의 그림을 대중에게 처음 선보이는 자리다.

▲<최말자, 번지다> 포스터 ⓒ한국여성의전화

전시는 한국예술인복지재단이 주최하는 '2026년 예술로 협업사업'의 일환으로 기획됐다. 사업에 참여한 5명의 여성 작가가 최말자 작가의 그림에서 얻은 영감을 바탕으로 영상, 사운드, 움직임, 증강현실(AR) 등 다채로운 현대 예술 매체로 재해석한 협업 작품들도 함께 만나볼 수 있다.

전시장에서는 원화 감상뿐만 아니라 손수건, 엽서 등 최 작가의 작품이 담긴 굿즈도 구매할 수 있다. 전시를 통해 모인 수익금은 여성폭력 피해자를 지원하는 한국여성의전화의 새로운 공간 마련을 위한 건축기금으로 전액 후원될 예정이다. 자신의 아픔을 딛고 또 다른 피해자들을 위한 연대의 터전을 마련하겠다는 작가의 뜻이 반영됐다.

개막식은 13일 오후 6시에 열리며, 한국여성의전화 및 참여 작가 인사, 초대 손님 축사, 작품 소개 등으로 진행된다. 전시 기간 중 관객과 만나는 행사들도 마련된다. 15일 오후 3시에는 최인혜 작가가 30일간 수행한 몸의 움직임과 기록을 낭독하는 관객 참여형 퍼포먼스 ‘우리의 캘린더’가 펼쳐지며, 24일 오후 7시에는 참여 작가들이 전시 준비 과정과 최 작가의 작품 세계를 들려주는 ‘작가와의 대화’가 이어진다.

전시는 누구나 무료로 관람할 수 있으며(매주 월요일 휴관, 관람 시간 오전 10시~오후 7시), 사전 관람 신청서 작성 후 방문 시 엽서 1부를 증정한다.

▲최말자 씨가 그린 그림. ⓒ 한국여성의전화

한편, 최말자 씨가 국가를 상대로 제기한 손해배상소송에서 국가를 대리하는 정부법무공단이 과거 검찰 판단에 문제가 없었다는 취지의 서면 변론을 법원에 제출한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

지난 6일 <한겨레> 보도에 따르면, 공단이 제출한 서면에는 ‘과거 중상해 혐의로 최씨를 기소할 당시 검찰이 최씨의 정당방위를 인정하지 않았다는 이유로 검사에게 과실이 있다고 볼 수 없다’는 내용이 담겼다. '시대적 한계'를 이유로 과거 검찰 판단에 문제가 없었다는 주장이다.

손해배상소송의 다음 변론기일은 오는 27일이다.