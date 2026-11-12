'56년 만의 미투-61년 만의 무죄' 최말자, 화가로 데뷔한다

성폭력에 저항하다 오히려 가해자로 몰려 유죄 판결을 받은 지 61년 만에 재심을 통해 명예를 회복한 최말자(80) 씨가 화가로 데뷔한다.
사단법인 한국여성의전화(상임대표 송란희, 공동대표 정순옥)는 2026년 세계여성폭력추방주간을 맞아 오는 13일(금)부터 29일(일)까지 서울 종로구 아라아트센터에서 전시회 <최말자, 번지다>를 개최한다.
최말자 작가는 1964년 성폭력 가해자에게 저항하는 과정에서 혀를 깨물었다는 이유로 중상해죄 유죄를 선고받았다. 이후 반세기가 넘는 세월 동안 사회적 낙인 속에 살아오다가 2020년 재심을 청구하면서 '56년 만의 미투' 사건으로 불렸다. 이 사건은 지난해 9월 부산지방법원으로부터 정당방위를 인정받아 사건 발생 61년 만에 무죄를 확정받았다.
이번 전시는 최 작가가 길고 험난했던 재심 기간 동안 한국여성의전화 활동가가 선물한 색연필로 그린 100여 점의 그림을 대중에게 처음 선보이는 자리다.
전시는 한국예술인복지재단이 주최하는 '2026년 예술로 협업사업'의 일환으로 기획됐다. 사업에 참여한 5명의 여성 작가가 최말자 작가의 그림에서 얻은 영감을 바탕으로 영상, 사운드, 움직임, 증강현실(AR) 등 다채로운 현대 예술 매체로 재해석한 협업 작품들도 함께 만나볼 수 있다.
전시장에서는 원화 감상뿐만 아니라 손수건, 엽서 등 최 작가의 작품이 담긴 굿즈도 구매할 수 있다. 전시를 통해 모인 수익금은 여성폭력 피해자를 지원하는 한국여성의전화의 새로운 공간 마련을 위한 건축기금으로 전액 후원될 예정이다. 자신의 아픔을 딛고 또 다른 피해자들을 위한 연대의 터전을 마련하겠다는 작가의 뜻이 반영됐다.
개막식은 13일 오후 6시에 열리며, 한국여성의전화 및 참여 작가 인사, 초대 손님 축사, 작품 소개 등으로 진행된다. 전시 기간 중 관객과 만나는 행사들도 마련된다. 15일 오후 3시에는 최인혜 작가가 30일간 수행한 몸의 움직임과 기록을 낭독하는 관객 참여형 퍼포먼스 ‘우리의 캘린더’가 펼쳐지며, 24일 오후 7시에는 참여 작가들이 전시 준비 과정과 최 작가의 작품 세계를 들려주는 ‘작가와의 대화’가 이어진다.
전시는 누구나 무료로 관람할 수 있으며(매주 월요일 휴관, 관람 시간 오전 10시~오후 7시), 사전 관람 신청서 작성 후 방문 시 엽서 1부를 증정한다.
한편, 최말자 씨가 국가를 상대로 제기한 손해배상소송에서 국가를 대리하는 정부법무공단이 과거 검찰 판단에 문제가 없었다는 취지의 서면 변론을 법원에 제출한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.
지난 6일 <한겨레> 보도에 따르면, 공단이 제출한 서면에는 ‘과거 중상해 혐의로 최씨를 기소할 당시 검찰이 최씨의 정당방위를 인정하지 않았다는 이유로 검사에게 과실이 있다고 볼 수 없다’는 내용이 담겼다. '시대적 한계'를 이유로 과거 검찰 판단에 문제가 없었다는 주장이다.
손해배상소송의 다음 변론기일은 오는 27일이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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