김천시, 화학사고 예방체계 강화하고 연말 문화공연으로 시민 일상에 활력

▲김천시가 지난 11일 시청 2층 회의실에서 ‘김천시 화학물질 안전관리위원회 위촉식을 개최하고 있다ⓒ김천시

경북 김천시가 시민의 안전한 생활환경 조성과 문화 향유 기회 확대를 위한 행보를 이어가고 있다.

화학물질 안전관리위원회를 새롭게 구성해 지역 내 화학사고 예방과 대응체계를 강화하는 한편, 연말에는 실화를 바탕으로 한 명품 뮤지컬을 무대에 올려 시민들에게 수준 높은 문화예술 공연을 선보인다.

김천시는 지난 11일 시청 2층 회의실에서 ‘김천시 화학물질 안전관리위원회 위촉식’과 ‘화학물질 안전관리 시행계획 변경용역 중간보고회’를 개최했다.

이번 행사는 지역 내 화학물질 안전관리 체계를 강화하고 화학사고에 대한 사전 예방과 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

▲김천시가 지난 11일 시청 2층 회의실에서 ‘화학물질 안전관리 시행계획 변경용역 중간보고회’를 개최하고 있다ⓒ김천시

이날 행사에는 위원장인 부시장을 비롯해 안전·환경 분야 전문가, 유관기관 관계자, 민간단체, 화학산업 관계자와 공무원 등 20여 명이 참석했다.

새롭게 구성된 화학물질 안전관리위원회는 앞으로 김천시의 화학물질 안전관리 추진계획 수립과 화학사고 예방·대비·대응에 관한 주요 정책을 심의하고 자문하는 역할을 맡는다.

이날 회의에서는 위원 위촉장 수여에 이어 화학물질 안전관리 시행계획 변경용역 중간보고가 진행됐다.

참석 위원들은 지역 여건에 적합한 안전관리 방안을 논의하고 화학사고 발생 가능성을 낮추기 위한 예방 대책과 유관기관 간 협력체계 구축 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

특히 화학물질 안전관리는 사고 발생 이후의 대응뿐 아니라 사전에 위험요인을 파악하고 관계기관 간 신속한 공조체계를 갖추는 것이 중요한 만큼, 전문가들의 의견을 향후 시행계획에 어떻게 반영할지가 핵심 과제로 떠올랐다.

조현애 부시장은 “최근 화학물질 관련 안전관리의 중요성이 더 커진 만큼 각 분야 전문가의 지혜를 모으는 위원회가 출범한 것은 매우 뜻깊다”며, “이번 중간보고회에서 나온 위원들의 전문적인 의견을 적극 반영해 김천시 실정에 최적화된 안전관리 시행계획을 수립하고, 시민이 안심할 수 있는 화학안전 도시를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

▲김천시 문화예술회관 뮤지컬 ‘사의찬미’ 개최 안내문ⓒ김촌시

안전 분야의 제도적 기반을 다지는 동시에 김천시는 연말 시민들의 문화적 갈증을 해소할 공연도 준비하고 있다.

김천시 문화예술회관은 다음달 18일 오후 7시 30분과 19일 오후 2시 대공연장에서 뮤지컬 ‘사의찬미’를 개최한다.

이번 공연은 1920년대 조선의 천재 극작가 김우진과 대한민국 최초의 소프라노 윤심덕의 실화를 바탕으로 한 작품으로, 시대의 비극 속에서도 예술과 사랑을 갈망했던 두 사람의 이야기를 깊이 있는 서사와 아름다운 음악으로 풀어내며, 긴장감 있는 극 전개와 감미롭고 애절한 음악으로 관객들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

특히 작품 속 인물들의 복잡한 감정과 시대적 배경을 음악과 극적인 연출로 표현해 관객들이 사랑과 예술, 삶의 의미를 되돌아보는 시간을 선사할 것으로 기대된다.

공연은 약 110분간 진행되며 중학생 이상 관람할 수 있다.

관람권 예매는 오는 18일 오후 2시부터 티켓링크와 김천시문화예술회관 누리집에서 가능하며, 김천시민은 30%, 김천시 다자녀가정은 40% 할인 혜택을 받을 수 있다.

공연 관련 자세한 사항은 김천시문화예술회관 누리집 공지사항을 확인하거나 문화예술회관 사무실로 문의하면 된다.

김천시의 이번 행보는 시민의 일상과 직결되는 안전과 문화라는 두 분야에서 공공서비스의 역할을 확대하고 있다는 점에서 의미가 있다.

화학물질 안전관리 분야에서는 전문가 중심의 정책 심의와 유관기관 협력체계를 통해 사고 예방 기반을 강화하고, 문화예술 분야에서는 수준 높은 공연을 통해 시민들의 문화 접근성을 높인다는 계획이다.