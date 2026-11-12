기장군, 적극행정 우수사례 6건 선정…복지재정 누수 차단 등 성과

부산 기장군이 복지재정 누수 차단과 예산 절감, 지역 현안 해결 등 군민 편의 증진에 기여한 적극행정 우수사례 6건을 선정하고 공직사회 내 적극행정 문화 확산에 나선다.

12일 기장군은 최근 '2026년 제3회 적극행정위원회'를 열고 '2026년 상반기 적극행정 우수사례' 6건을 최종 선정했다고 밝혔다.

▲기장군청 전경.ⓒ기장군

이번 우수사례 선정은 군민 편의 증진과 예산 절감에 기여한 적극행정 사례를 발굴·포상해 공직사회 내 적극행정 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 군은 각 부서에서 추천한 사례들을 대상으로 군민 체감도, 담당자의 적극성 및 창의성, 과제의 난이도 등을 평가하는 실무 심사를 진행했다. 이후 부군수를 위원장으로 하는 적극행정위원회의 최종 심의·의결을 거쳐 최우수 1건, 우수 1건, 장려 4건을 선정했다.

최우수상의 영예는 '장애인활동지원 원거리교통비 재정 누수 차단 사례'가 차지했다. 관할 지자체의 점검 한계를 악용할 소지가 있는 타 구 소재 활동지원제공기관 소속 활동지원사의 교통비 지급 실태를 바로잡기 위해 1068명의 5년 치 전산망 정보를 면밀히 교차 검증해 약 3400만 원의 부적정 지급액을 전액 환수했다. 이를 통해 복지재정 누수의 사각지대를 해소한 점에서 높은 평가를 받았다.

아울러 매년 시비 7억원을 확보해 15년 만에 기장의 씨름을 다시 세운 사례, '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)' 자율 유치를 이뤄낸 사례, 생물동 건립 무산 위기에서 몽골텐트 설치 방식으로 과감히 전환해 대변항 멸치 노점 이전을 본격 추진한 사례, 도예촌 유휴지를 활용해 경관 규모를 확대하고 다년생 중심의 저관리형 식재 체계를 도입해 사업비를 50% 절감한 사례, 멸치 금어기 규제를 해소하고 어업인들의 조업 여건을 개선한 사례 등이 각각 높은 평가를 받으면서 우수사례로 선정됐다.

우성빈 기장군수는 "기존의 관행과 제도적 한계에 얽매이지 않고 오직 군민을 위해 '안 되는 이유'보다 '될 수 있는 방법'을 찾아낸 직원들의 헌신적인 노고에 박수를 보낸다"며 "앞으로도 공직사회 내에 적극행정 문화를 확고히 뿌리내려 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 확실한 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 군은 최종 선발된 6명의 우수공무원에게 심의 등급에 따라 성과상여금 최고등급, 근무성적평정 가점 부여, 특별휴가(1~3일) 및 포상금 등 파격적인 인센티브를 부여하여 직원들의 사기를 진작할 계획이다.