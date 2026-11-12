동남권원자력의학원, 간호·간병통합서비스 우수병원 선정

동남권원자력의학원이 전문 간호인력 확충과 전 병동 간호·간병통합서비스 운영을 통해 환자 안전과 간병 부담 완화에 기여한 성과를 인정받아 국민건강보험공단의 우수병원으로 선정됐다.

12일 동남권원자력의학원은 국민건강보험공단의 '간호·간병통합서비스 우수병원'으로 선정됐다고 밝혔다. 간호·간병통합서비스는 보호자나 사적 간병인이 상주하지 않고 간호사와 간호조무사 등 전문 인력이 24시간 입원환자를 돌보는 제도다.

▲동남권원자력의학원이 간호간병통합서비스 우수기관 인증패를 전달받고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ동남권원자력의학원

국민건강보험공단은 전국 837개 참여기관을 대상으로 평가를 시행했으며 간호간병통합서비스의 전국적 확산과 정착에 크게 기여하고 대규모 통합 병상 운영을 통해 지역 내 안심 입원환경 조성에 앞장선 주요 운영 기관의 공로를 격려하기 위해 우수기관 38곳을 선정했다.

선정기관은 상급종합병원 4곳과 종합병원 34곳으로 부산에서는 동남권원자력의학원을 비롯해 모두 9곳의 종합병원이 선정되어 전국에서 가장 많은 우수기관을 배출했다. 동남권원자력의학원은 지난 2017년 12월 간호·간병통합서비스를 도입한 이후 전문 간호인력 확충과 체계적인 교육, 통합서비스 병동 확대, 병동 환경 개선을 지속해 왔다.

이후 전체 병동으로 서비스를 확대하며 환자와 보호자가 안심할 수 있는 입원 환경을 조성하는 데 힘써 왔다. 특히 입원과 치료 과정에서 환자의 신체적 불편뿐 아니라 가족이 겪는 간병 부담까지 줄일 수 있도록 전문 인력이 돌봄을 제공하는 체계를 강화해 왔다.

정승필 동남권원자력의학원장은 "환자는 치료와 회복에 집중하고 가족은 안심하고 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 공공의료기관의 중요한 역할이며 전병동 간호간병통합서비스 운영을 통해 이를 실천하고 있다"며 "앞으로도 간호인력이 전문성을 충분히 발휘할 수 있도록 교육과 근무환경을 개선하고, 환자 안전과 돌봄의 질을 높여 지역주민이 믿고 이용할 수 있는 입원 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.