[김포 소식]김포시청소년재단, 제6회 연합아웃리치· 제3회 더쉼데이 개최 등

▲ 더쉼데이ⓒ김포시청소년재단

◇김포시청소년재단, 제6회 연합아웃리치· 제3회 더쉼데이 개최

(재)김포시청소년재단 청소년이동쉼터는 19일 지역사회 청소년 보호·복지시설, 유관기관과 함께하는 ‘2026년 제6회 연합아웃리치 및 제3회 더쉼데이’를 운영한다.

연합아웃리치는 관내 청소년 보호·복지시설과 유관기관이 협력해 위기청소년을 조기에 발굴하고 다양한 보호·복지 서비스를 제공하는 지역사회 연계 사업이다.

제6회 연합아웃리치에는 청소년 이용시설과 보호·복지기관을 비롯해 김포시청, 김포경찰서 자율방범연합대, 김포성폭력상담소, 유해환경감시단, 학교운영위원협의회, 초·중등 학부모폴리스연합, 1388청소년지원단, 게임·스마트폰 중독예방 시민연대, 아우룸 사회적협동조합, 유스플러스 세움교육개발원 등 15개 기관이 참여한다. 이들 기관은 수능 이후 청소년의 정서적 안정을 지원하고 비행을 예방하기 위한 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

행사에서는 청소년의 학업·진로, 또래 관계 등 다양한 고민을 나누는 전문 상담을 비롯해 청소년 보호·복지 서비스 안내, 기관별 예방 교육과 체험 활동, 보호·복지 인식 개선 캠페인 등을 진행한다.

또한 수능 이후 청소년의 부적응 행동을 예방하기 위해 김포경찰서 자율방범연합대와 합동 순찰을 실시한다.

구래동과 마산동 일대에서 거리를 배회하는 청소년을 발굴하고 쉼터 이용을 안내하는 등 현장 중심의 보호 활동을 강화할 계획이다.

특히 행사와 함께 열리는 ‘제3회 더쉼데이’에서는 보컬, 댄스, 버스킹 등 청소년이 직접 참여하는 문화 공연을 마련해 문화예술을 통한 소통과 교류의 기회를 제공한다.

아울러 연합아웃리치와 더쉼데이를 동시에 운영하던 기존 방식에서 벗어나, 상담·체험·문화 공연·합동순찰 등 프로그램별로 운영시간과 기능을 구분한다.

공연은 구래동 문화의 거리에서 진행해 청소년이 더욱 쾌적하고 안전한 환경에서 행사에 참여하고, 건강한 거리 문화가 정착되도록 할 계획이다.

이번 행사는 19일 오후 3시부터 9시까지 구래동 문화의 거리와 구래역 1·4번 출구 앞 광장에서 열린다. 청소년 보호와 건강한 성장을 위한 지역사회 협력 체계를 강화하고, 청소년이 다양한 상담과 문화 활동을 경험할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

자세한 내용은 김포시청소년이동쉼터에 문의하면 된다.

◇통진도서관, 도서관에서 즐기는 크리스마스 연말 독서문화 프로그램 운영

통진도서관은 크리스마스와 연말을 맞이하여 시민들이 도서관에서 계절의 즐거움을 느낄 수 있도록 12월 한 달간 독서문화 행사를 운영한다.

12월 5일에는 크리스마스 그림책을 함께 읽고 센터피스(식탁 장식)을 만드는 가족 프로그램 ‘북적북적 크리스마스’가 열린다. 오전에는 초등 저학년 동반 가족, 오후에는 유아 동반 가족을 대상으로 진행하며, 시간대별 10팀씩 총 20팀이 참여할 수 있다. 참여 신청은 17일 오전 10시부터 통진도서관 누리집 문화행사 신청> 모집/행사에서 선착순으로 접수한다.

12월 1일부터 31일까지 1층 공용공간에서는 시민들이 크리스마스 트리에 카드를 적어 장식하며 한 해를 돌아보고 새해를 소망하는 ‘크리스마스 소원나무’를 운영한다. 종합자료실과 어린이자료실에서는 ‘한 해를 돌아보며’ 추천 도서 전시를 통해 2026년 대출 도서 순위 1위부터 20위까지의 도서를 소개하며, 어린이자료실에서는 크리스마스 관련 그림책을 전시한다.

연말 행사와 관련한 자세한 사항은 통진도서관 누리집 공지사항을 참고하면 된다.

◇장기도서관 어린이 프로그램 ‘최지예 작가와의 만남’ 운영

장기도서관은 12월 12일 오전 10시부터 12시까지 초등학생을 대상으로 그림책과 함께하는 ‘최지예 작가와의 만남’을 운영한다.

최지예 작가는 ‘후우후우’, ‘사실은 말이야’, ‘우리는 고래’ 등 일상 속 다양한 감정과 관계를 따뜻한 시선으로 풀어낸 그림책을 선보여 왔다. 이번 강연에서는 최지예 작가의 그림책 ‘나의 도치에게’를 함께 읽으며 작품에 담긴 가족의 사랑과 성장의 의미를 나누고, 작가의 창작 이야기도 들어볼 예정이다. 이어 가족 팝업 그림책을 만들어 보는 독후활동을 통해 책 속 이야기를 자신만의 방식으로 표현하고, 상상력을 더해 창작의 즐거움을 경험하는 시간을 갖는다.

참여 신청은 김포시 관내 초등학교 1~3학년 20명을 대상으로 하며, 보호자 동반 참여도 가능하다. 신청은 12일 오전 10시부터 장기도서관 누리집에서 선착순으로 접수한다.

자세한 사항은 장기도서관 누리집을 참고하면 된다.