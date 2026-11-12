부천시, 돔구장 유치 본격화…시민 130여명과 건립 구상 공유

경기 부천시가 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위한 시민 공감대 형성과 구체적인 건립 구상 마련에 나섰다.

부천시는 지난 11일 시청 소통마당에서 시민 130여 명이 참석한 가운데 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위한 시민설명회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

▲‘스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위한 시민설명회’ 참석자들이 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ부천시

이번 설명회는 지난달 30일 전담 조직(TF)을 출범한 이후 마련한 돔구장 건립 구상안을 시민들에게 공유하고 다양한 의견을 수렴하기 위해 열렸다.

시는 부천종합운동장 일대를 중심으로 스포츠와 공연, 문화·상업 기능이 어우러진 복합공간을 조성하는 방안을 제시했다. 돔구장과 야외광장, 편의시설을 연계해 시민들의 여가·문화생활을 지원하고 연중 다양한 행사가 가능한 복합문화공간으로 발전시킨다는 구상이다.

특히 부천종합운동장 일대의 5중 역세권 광역교통망과 풍부한 문화 기반을 활용해 대규모 스포츠 경기와 공연, 문화행사를 유치하고, 방문객 유입을 통한 지역 상권 활성화와 경제적 파급효과를 창출한다는 계획이다.

시가 이달 3일부터 11일까지 진행한 설문조사에서도 부천종합운동장 복합개발과 돔구장 유치에 대한 시민들의 긍정적인 의견과 높은 기대감을 확인했다.

설명회에 참석한 시민들은 문화·체육시설 확충과 지역 발전 가능성에 관심을 보였으며, 교통·주차 대책과 주변 지역 연계 방안 등 다양한 의견을 제시했다. 시는 설문조사와 설명회에서 수렴한 의견을 검토해 향후 유치 전략과 사업 추진 과정에 반영할 방침이다.

조용익 시장은 “돔구장 유치는 단순한 체육시설 건립을 넘어 부천의 문화·경제적 경쟁력을 높이고 새로운 성장 기반을 마련할 중요한 기회”라며 “시민 의견을 충분히 반영하고 부천의 강점을 적극 활용해 돔구장 유치에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 부천시는 지난달 26일 돔구장 유치의향서를 제출했으며, 오는 13일 경기도에 사업제안서를 제출할 예정이다.