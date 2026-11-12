방문객 수 2.6배 ↑소비액 2.3배↑…강진 반값여행 '효과 톡톡'

전남광주 강진군이 추진한 '강진 반값여행' 사업이 지역경제 회복과 관광산업 활성화에 압도적인 효과를 냈다는 빅데이터 분석 결과가 나왔다.

12일 호남지방데이터청과 강진군이 협력해 2024년과 2025년 정책 시행 전후를 분석한 결과에 따르면 강진군 방문객 수는 2025년 기준 5만4000팀으로 전년 대비 2.6배 늘었고, 이들의 소비액은 153억원으로 2.3배 증가한 것으로 집계됐다.

▲강진군청 전경

특히 관광객의 소비 활성화는 관내 식음료업, 숙박업, 전통시장 등 주요 업종 매출 상승으로 이어져 지역경제의 선순환 구조 구축에 크게 기여했다.

온라인 쇼핑몰 '초록믿음강진'의 매출은 2023년 1억원에서 2024년 15억6000만원, 2025년 23억원으로 20배 이상 폭발적으로 성장했다. 매출의 상당 부분이 정책 지원금을 활용한 지역 상품 구매로 연결돼 지역 내 자금 순환 효과가 확실히 확인됐다.

연령별 방문객도 기존 50~60대 위주에서 2030 세대와 가족 단위로 다변화됐고, 방문 지역도 전남과 광주권을 넘어 수도권 등 전국 단위로 확대되면서 강진군의 관광지 인지도가 전국적인 수준으로 올라섰다.

일자리 분야에서도 지속적인 개선이 나타나 2025년 취업자는 전년 대비 800명 증가했고, 하반기 고용률은 71.8%로 5년 내 최고를 기록했다. 특히 여성 고용률 향상이 두드러져 성별 고용 격차도 축소됐다.

강진원 강진군수는 "호남지방데이터청의 정밀 분석 덕분에 반값여행이 단순 관광비 지원을 넘어서 지역경제를 실질적으로 활성화하는 유효한 정책임을 밝힐 수 있었다"며 "앞으로도 데이터 기반 과학 행정으로 지역 소상공인과 관광객이 상생하는 선진 관광 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이번 빅데이터 분석은 강진 반값여행이 지역경제 회복과 관광 활성화를 위한 성공적인 모델임을 분명히 확인한 셈이다.