포항 촉발지진 9년…복구 넘어 대한민국 지진안전 중심도시 도약

심부지진계 재설치·상시 모니터링 강화…옛 지열발전 부지에 국비 220억 원 규모 안전종합센터 추진

손해배상 소송 대법원 판단 남아…피해 주민 권리 회복과 국가 차원의 재난 책임 과제

2017년 11월 15일 규모 5.4의 지진이 포항을 뒤흔든 지 9년이 다가오고 있다.

지열발전사업 과정에서 촉발된 지진은 시민들의 삶과 지역사회에 깊은 상처를 남겼다.

당시 135명이 부상을 입고 1,945명의 이재민이 발생했으며, 재산 피해도 850억 원에 달했다.

▲(사진)은 2017년 11월 15일 포항지진 발생 당시 포항시 북구 흥해읍 남송리 포항지열발전소 모습.ⓒ프레시안DB

포항은 이후 피해 복구와 주거 안정, 공동체 재건에 힘쓰는 한편 지진 관측·연구와 재난 심리지원 체계를 확충하며 도시 회복을 추진해 왔다.

이제는 피해 복구를 넘어 지진의 경험을 국가적 안전 역량으로 발전시키는 새로운 도전에 나서고 있다.

■ 흥해 특별재생으로 도시 재건…시민들의 심리적 회복도 지원

지진 피해가 집중된 북구 흥해읍에서는 특별재생사업을 통해 주거환경과 생활 기반을 개선하고 지역 공동체 회복을 위한 사업이 추진됐다.

행복도시 어울림 플랫폼과 복합커뮤니티센터를 비롯해 북구보건소와 트라우마센터, 공공임대주택, 전통시장 현대화, 재난 대피시설 등이 주요 사업이다.

▲(사진)은 지진 피해가 집중된 북구 흥해읍에 특별재생사업을 통해 건립된 포항흥해포은도서관 내부모습.ⓒ포항시 제공

단순한 시설 복구를 넘어 주민들의 생활 편의를 높이고 지역경제 활성화와 공동체 기능 회복을 함께 도모하는 데 초점을 맞췄다.

재난으로 인한 심리적 상처를 치유하기 위한 지원도 이어지고 있다.

2019년 문을 연 포항 트라우마센터는 지진 피해자들의 심리 회복을 지원하며 재난 심리지원 기반을 마련했다.

이후 다양한 재난 경험자의 정신건강 회복과 전문인력 양성 등으로 역할을 확대했으며, 2025년 6월 신축 포항 북구보건소와 함께 새롭게 문을 열었다.

올해도 트라우마 심포지엄과 유관기관 협력 등을 통해 재난 심리지원 역량을 높이는 데 힘쓰고 있다.

■ 심부지진 관측체계 복원…지진안전종합센터 건립 본격화

도시 회복과 함께 지진 발생 위험을 지속적으로 살피고 대응할 수 있는 안전 인프라 구축도 포항의 주요 과제로 추진되고 있다.

특히 지열발전사업 부지에 대한 안전관리와 지진 관측체계 강화가 주목된다.

포항시는 2025년 11월 고장으로 철거됐던 심부지진계를 다시 설치했다.

북구 흥해읍 지열발전 부지의 PX-1 시추공 550m와 1,100m 깊이에 관측 장비를 재설치해 지하 깊은 곳에서 발생하는 미소지진을 관측할 수 있는 기반을 복원했다.

이는 지하 지진 활동을 보다 정밀하게 파악하고 관련 관측자료를 축적할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

여기에 지진안전종합센터 건립도 본격화하고 있다.

▲(사진)은 지난 9월 포항시와 기후에너지환경부, 기상청, 경상북도가 지진안전종합센터 구축 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다.ⓒ포항시 제공

기후에너지환경부와 기상청, 경상북도, 포항시는 2026년 9월 업무협약을 체결하고 옛 지열발전사업 부지에 센터를 조성하기로 했다.

총사업비는 220억 원으로 전액 국비가 투입된다. 기후에너지환경부가 건립을 맡고 기상청이 운영하며, 경북도와 포항시는 행정지원과 지역 협력을 담당한다.

센터는 2028년 상반기 준공을 목표로 지진 관측·분석 기술 연구와 지진정보 서비스 개발, 국민 대상 안전교육 및 체험 기능 등을 갖춘 전문시설로 조성될 예정이다.

특히 지진을 촉발한 지열발전사업 부지를 지진 연구와 안전교육의 거점으로 전환한다는 점에서 상징성이 크다.

다만 시설 건립만으로 지진안전도시가 완성되는 것은 아니다. 축적된 관측자료를 실제 재난 대응에 활용하고 연구성과를 현장에 적용하는 한편, 시민들이 체감할 수 있는 안전교육과 대응체계를 갖추는 것이 중요하다.

■ 피해 주민 손해배상 대법원 판단 주목…여전히 남은 과제

지진 발생 이후 9년이 흘렀지만 피해 주민들의 손해배상 문제는 여전히 해결되지 않은 과제로 남아 있다.

2023년 11월 1심 법원은 지열발전사업과 촉발지진의 인과관계를 인정하고 주민들의 정신적 손해배상 청구를 일부 받아들였다.

그러나 2025년 5월 항소심은 지열발전사업이 지진을 촉발했다는 점은 인정하면서도 관련 기관의 과실과 법적 책임이 충분히 입증되지 않았다는 취지로 1심 판결을 뒤집었다. 현재 사건은 대법원 상고심에서 심리 중이다.

포항시는 공익소송비용 지원 조례를 제정하고 법률대리인을 선임하는 등 상고심 대응 기반을 마련했다.

피해 주민들의 정당한 권리 회복을 위해 법적 대응을 이어가는 한편, 관련 법률 쟁점과 대응 방향도 면밀히 검토하고 있다.

지진 발생 9년을 앞둔 포항의 회복은 여전히 진행형이다.

흥해 지역의 도시재생과 시민들의 심리적 치유, 지진 관측체계 복원과 안전 인프라 확충 등은 지난 9년간 이뤄낸 변화다.

그러나 피해 주민들의 실질적인 권리 회복과 시민들의 안전에 대한 신뢰를 완전히 회복하기까지는 여전히 풀어야 할 과제가 남아 있다.

포항이 진정한 지진안전도시로 자리 잡기 위해서는 시설 확충이나 사업 추진에 머물러서는 안 된다.

지진 위험을 정확하게 감시하고 신속하게 정보를 전달하는 것은 물론, 재난 발생 시 시민을 보호하고 피해에 책임 있게 대응할 수 있는 체계를 갖춰야 한다.

지진의 아픔을 안전의 자산으로 바꾸기 위한 포항의 도전은 이제 새로운 출발선에 서 있다.

지난 9년의 복구와 회복을 넘어 앞으로의 9년을 어떻게 준비하느냐가 대한민국 지진안전 중심도시로 도약하는 관건이 될 전망이다.

박용선 포항시장은 “촉발지진의 아픔을 교훈 삼아 피해 주민들의 권리 회복과 시민 안전에 최선을 다하고, 도시 회복력을 높여 시민 모두가 안심하고 살 수 있는 대한민국 대표 안전도시 포항을 만들겠다”고 밝혔다.