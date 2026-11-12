경상원, 반려동물 산업·주류 소비문화 변화 분석 '이슈 브리프 9·10월호' 발간

경기도시장상권진흥원이 반려동물 산업의 성장과 주류 소비문화 변화를 분석한 '경기도 소상공인 경제 이슈 브리프 VOL.09·10'을 발간했다.

12일 경상원에 따르면 이번 브리프는 9월호 '반려동물 비즈니스 트렌드 분석'과 10월호 '덜 마시고 깊이 즐기는 주류 소비 트렌드 분석'으로 구성됐으며, 소비환경 변화에 따른 경기도 소상공인 업종별 현황과 사업 사례를 담았다.

▲'소상공인 경제 이슈 브리프 9·10월호' ⓒ경기도시장상권진흥원

9월호 내용을 보면 경기도 반려동물 양육가구는 약 167만 가구로 전체 가구의 28.6%를 차지한다. 도내 반려동물 관련 영업장도 2023년 6975개소에서 지난해 7595개소로 연평균 4.3% 증가했으며, 종사자 수는 같은 기간 연평균 11.0% 늘었다.

경상원은 이러한 성장세를 바탕으로 반려동물 복합시설과 전용 이동·돌봄·장례 서비스, 반려동물 동반 음식점 등 관련 시장의 변화와 소상공인 사업 기회를 소개했다.

10월호에서는 음주율과 주류 소비량 감소에 따른 시장 변화를 다뤘다. 경기도 월간음주율은 2024년 60.2%에서 지난해 58.3%로 감소했으며, 도내 기타주점과 호프 점포 수도 2024년 2분기부터 올해 2분기까지 연평균 각각 7.3%, 1.3% 줄어든 것으로 나타났다.

반면 주류 소비가 양보다 질을 중시하는 방향으로 변화하는 데 주목해 논알코올 주류 시장과 와인 제조·시음 체험 양조장, 와인·캠핑 복합공간, 논알코올 수제맥주 브랜드 등 차별화된 사업 사례를 소개했다.

경상원은 이번 브리프를 통해 소비 트렌드 변화에 대응하는 소상공인의 상품과 서비스 차별화 필요성을 제시했다.