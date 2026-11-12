천안시, 천안아산역 인근 전시·회의 복합공간 조성 구체화

▲천안시가 12일 시청 중회의실에서 장기수 천안시장과 관계 전문가 등이 참석한 가운데 '천안아산 강소연구개발특구 내 MICE 산업 기본구상 및 사업화방안 연구 중간보고회'를 열었다 ⓒ천안시

충남 천안시가 천안아산역 인근에 전시·회의 산업 복합공간조성을 추진한다.

천안시는 지난 12일 시청 중회의실에서 장기수 시장 주재로 ‘천안아산 강소연구개발특구 내 전시·회의 산업 기본구상 및 사업화 방안 연구’ 중간보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 시 관계부서장과 시의원, 충남도 및 천안도시공사 관계자, 외부전문가 등이 참석해 복합개발 추진방향을 논의했다.

사업 대상지는 천안시 서북구 불당동 2005번지 일원으로 부지면적은 5만882㎡다.

충남연구원은 대상지 입지여건과 공간조성 기본구상안을 발표하고 충남국제전시컨벤션센터 및 연구개발 기반시설과 연계한 복합시설 도입 가능성을 제시했다.

주요 검토시설은 기업활동과 연구개발, 주거지원 기능 등을 결합한 복합공간으로, 전시·회의산업과 첨단산업의 연계효과를 높이는 데 중점을 뒀다.

시는 내년 3월까지 연구용역을 마무리하고 전문가 의견과 관계기관 협의 결과를 반영해 민간사업자 공모 제안요청서 등 구체적인 사업화 방안을 마련할 계획이다.

장기수 천안시장은 “천안아산역 일대가 중부권을 대표하는 전시·회의 산업 거점으로 도약할 수 있도록 실효성 있는 개발 방안을 마련하겠다”고 말했다.