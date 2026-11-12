경기도, 소나무재선충병 확산 차단 내년 2월까지 집중 방제…20억 투

경기도가 소나무재선충병 확산을 막기 위해 예비비 20억 원을 긴급 투입하고 내년 2월까지 18.52㎢(1852ha) 규모의 집중 방제를 추진한다.

12일 도에 따르면 도는 이날 주형철 경제부지사 주재로 ‘소나무재선충병 광역방제 합동대응 특별전담조직(TF)’ 첫 회의를 열고 긴급방제 계획과 시군 간 협력 방안을 논의했다.

▲‘소나무재선충병 광역방제 합동대응 특별전담조직(TF)’ 첫 회의 모습 ⓒ경기도

이번 방제는 도내 소나무재선충병 피해가 26개 시군으로 확대되고 고사목이 11만 6천 본을 넘어서는 등 피해가 확산함에 따라 마련됐다.

도는 산림·문화적 보존가치가 높은 소나무숲 5297ha 가운데 기존 방제지역 등을 제외한 1852ha를 대상으로 이달부터 내년 2월까지 방제를 완료할 계획이다.

이를 위해 도 예비비 20억 원을 투입해 예방나무주사를 실시하고, 올해 하반기 예산 집행잔액 17억 5000만 원으로 보존 소나무숲 인근과 피해 확산 우려 지역의 고사목을 제거한다.

산림청과 31개 시군이 참여하는 광역 공동방제 체계도 가동한다. 시군 부단체장이 재선충병 발생 현황과 방제 실적을 직접 관리하고, 시군 경계지역 합동 예찰을 통해 방제 사각지대를 줄일 방침이다.

인공지능(AI)과 위성·드론을 활용한 예찰체계도 구축한다. 위성·드론으로 수집한 정보를 AI로 분석해 감염 의심 나무를 선별하고 피해 확산 가능성을 파악해 선제적 방제에 활용할 예정이다.

도는 다음 달까지 ‘2030 경기도 소나무재선충병 광역방제전략’을 수립하고, 보존가치가 높은 소나무숲은 집중 방제하는 한편 그 외 지역은 주변 식생을 고려한 친환경 방제와 자연복원을 추진할 계획이다. 관련 법률과 제도 개선도 함께 추진한다.

주형철 경제부지사는 “재선충병 확산을 막기 위해서는 경기도와 산림청, 31개 시군이 하나의 팀으로 움직여야 한다”며 “내년 2월까지 시군 부단체장들이 직접 현장을 챙기고, 도에서도 예비비 지원 등 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.