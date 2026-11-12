삼성, 아산에 113조 투자 본격화…반도체 생산시설 증설 착공식

▲정부 3대 메가 프로젝트중 하나인 충청권 메가 프로젝트 착공식이 열리고 있다(사진 왼쪽 두 번째 오세현 시장,다섯번째 이재명 대통형,여섯번째 이재용 회장) ⓒ아산시

삼성의 113조원 규모 충남아산 투자계획이 본격적인 실행단계에 들어섰다.

12일 아산시 삼성전자 온양캠퍼스에서 충청권 메가 프로젝트 착공식이 열렸다.

이날 행사에는 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 오세현 아산시장 등 정부와 기업 관계자 100여명이 참석했다.

이번 착공식은 정부가 지난 7월 발표한 3대 메가 프로젝트 가운데 처음으로 실제 공사가 시작된 사례다.

삼성은 당시 충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회에서 반도체 고대역폭 메모리(HBM) 후공정 46조 원, 디스플레이 67조 원 등 총 113조원의 아산 투자 계획을 발표했다.

이 가운데 삼성전자 온양캠퍼스 5라인 증설은 고대역폭 메모리 첨단 패키징 생산시설을 구축하는 사업으로, 지난 9월부터 기초공사가 진행 중이다.

삼성전자는 인공지능 서버용 메모리 수요 증가에 대응해 당초 계획보다 건설 일정을 1년 앞당겼으며, 2028년 6월 가동을 목표로 하고 있다.

이를 통해 온양과 천안을 잇는 반도체 생산기반을 강화하고 첨단 반도체 후공정 핵심 거점으로 육성할 계획이다.

아산시도 대규모 투자지원을 위해 전담조직인 ‘삼성투자행정지원추진단’을 구성하고 인허가와 산업기반시설, 지역경제, 정주여건 등 분야별 지원에 나섰다.

특히 공장설립 변경 승인과 건축허가를 동시에 진행하고 관계기관 협의를 강화해 통상 10개월 걸리는 인허가 절차를 3개월로 단축했다.

시는 지난 8월 26일 공장증설 변경 승인과 건축허가를 모두 마쳐 삼성전자가 계획보다 빠르게 공사에 착수할 수 있도록 지원했다.

이재용 회장은 환영사에서 온양캠퍼스가 인공지능 반도체의 핵심 생산거점으로 성장할 것이라는 기대를 밝혔다.

이재명 대통령도 지방정부의 신속한 인허가 지원이 사업 추진에 중요한 역할을 했다고 평가했다.

아산시는 앞으로 전력과 용수 등 산업기반시설을 확충하고 지역인재 양성, 정주여건 개선, 지역 기업·대학·연구기관 간 협력을 강화할 방침이다.

오세현 아산시장은 “이번 착공은 삼성의 투자와 중앙정부, 충남도, 아산시의 협력으로 이뤄낸 성과”라며 “대규모 투자가 지역기업 성장과 일자리 창출로 이어져 시민들이 변화를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.