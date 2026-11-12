대전시, 내년 예산 8조 85억 편성…올해보다 13.5% 증가

▲대전시청 전경 ⓒ대전시

대전시가 내년도 예산안으로 8조85억원을 편성했다.

올해 본예산보다 9503억원(13.5%) 늘어난 규모로, 민생경제 회복과 미래 성장동력 확보, 시민복지와 교통·안전 분야에 재원을 집중했다.

대전시는 12일 이 같은 내용의 2027년도 세입·세출 예산안을 대전시의회에 제출했다고 밝혔다.

회계별로는 일반회계 6조5565억원, 특별회계 1조4520억원으로 올해보다 각각 14.2%, 10.1% 증가했다.

시는 지방교부세 등 재정 여건이 어려운 상황에서 불요불급한 지출과 관행적 사업을 줄이는 세출 구조조정을 통해 필수 투자 재원을 마련했다고 설명했다.

우선 민생경제 회복을 위해 지역화폐 ‘온통대전2.0’ 발행 지원에 600억원을 편성했다.

소상공인 초저금리 지원 349억원, 전통시장·상점가 현대화 107억원, 소상공인 임대료 지원 29억원, 에너지이용권 지원 25억원도 반영했다.

중소기업 경영안정·창업자금 이차보전에 99억원, 유망기업 성장지원에 40억원을 배정했다.

미래 성장동력 확보를 위한 첨단산업 투자도 확대한다.

한국과학기술원(KAIST) 개방형 양자반도체 제조시설과 바이오 창업원 조성에 각각 70억원, 공공임대형 지식산업센터에 72억원, 국방우주 소재·부품·장비 3차원 인쇄공동 제조센터 구축에 65억원을 투입한다.

인공지능 기반 업무관리 체계인 ‘온AI’ 구축 등 행정혁신에는 11억원을 편성했다.

생애주기별 복지 분야에는 기초연금 6738억원, 영유아 보육료 1429억원, 노인일자리 지원 1122억원, 무상 학교급식 확대 지원 448억원을 배정했다.

신규사업인 아이맞이지원금 129억원과 아동기본수당 68억원, 교사 대 아동비율 개선에도 160억원을 투입한다.

청년정착지원에는 청년부부 결혼장려금 180억원, 청년월세지원 141억원, 미래두배청년통장 52억원을 반영했다.

의료·체육 기반 확충을 위해 2027 충청권 하계세계대학경기대회 운영과 경기장 개보수에 241억원, 지역 국립대병원 특화지원 132억원, 대전의료원 설립에 70억원을 편성했다.

교통 분야에는 도시철도 2호선 건설 2711억원, 정림중~사정교 도로개설 306억원, 대덕특구 동측 진입로 개설 236억원을 투입한다.

대중교통 이용부담 완화를 위한 모두의 카드 교통비 환급 223억원과 어르신 무임교통지원 216억원도 반영했다.

재난·안전 분야에는 대전국민안전체험관 건립 84억원, 중부소방서 신축 79억원, 자연재해위험개선지구 정비 21억원을 배정했다.

임재진 대전시 기획조정실장은 “불필요한 지출을 줄이고 대규모 사업의 추진상황과 투자계획을 면밀히 검토해 예산을 배분했다”며 “민생경제 회복과 미래전략산업 육성, 시민 안전과 복지 등 체감도가 높은 분야에 우선 투자하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 대전시의회 심사를 거쳐 오는 12월 15일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.