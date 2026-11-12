화성시-부천시, 자매결연 30주년 기념 탁구 교류전 개최

화성특례시와 부천시가 자매결연 30주년을 맞아 생활체육을 통한 우호협력과 시민 교류의 시간을 가졌다.

12일 화성시에 따르면 시는 이날 화성종합경기타운에서 정명근 화성시장과 조용익 부천시장, 두 도시 관계자 및 탁구 동호회원 등이 참석한 가운데 자매결연 30주년 기념 탁구 교류전을 개최했다.

▲화성시-부천시 자매결연 30주년 기념 탁구 교류전 기념촬영 ⓒ화성특례시

이번 행사는 지난 30년간 이어온 두 도시의 우호관계를 되새기고 생활체육 동호회원 간 화합과 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

행사는 양 도시 시장의 사전 환담과 개회식, 고향사랑기부제 기탁식, 친선 탁구경기 순으로 진행됐다. 양 시장은 30주년 기념패를 교환하며 지속적인 교류와 협력을 약속했으며, 직접 탁구경기에도 참여해 우의를 다졌다.

탁구 동호회원들도 단식과 복식 경기를 펼치며 서로 소통하고 친목을 나눴다.

양 도시는 이번 교류전을 계기로 체육과 문화 등 다양한 분야에서 시민이 함께 참여하는 교류를 확대하고 협력관계를 더욱 강화할 계획이다.

정명근 화성시장은 “지난 30년간 이어온 소중한 인연을 바탕으로 양 도시가 서로의 발전을 응원하며 함께 성장하는 동반자가 되길 기대한다”고 말했다.