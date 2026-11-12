대전서부소방서, 소방 드론동호회 ‘레드윙’ 출범

▲대전서부소방서 소방드론동호회 '레드윙' 발대식 모습 ⓒ대전서부소방서

대전 서부소방서가 재난 현장 대응역량 강화를 위한 소방 무인기(드론) 동호회 ‘레드윙’을 출범시켰다.

서부소방서는 12일 소방드론 활용 확대와 직원들의 운용능력 향상을 위한 동호회 발대식 및 특별 직장교육을 개최했다.

레드윙은 대전소방본부와 각 소방서, 특수대응단 소속 소방공무원 23명으로 구성된 직장동호회다.

회원들은 드론 운용기술과 현장 경험을 공유하고 대형 재난 발생 시 전문기술을 활용한 자원봉사 활동도 펼칠 계획이다.

이날 특별교육은 드론 제작·운용 전문가인 김권영 강사가 맡아 기초이론부터 현장실습까지 진행했다.

참가자들은 드론의 기본 원리와 안전 운용법을 익히고 자동비행, 인공지능 기반 물체 인식, 열화상카메라를 활용한 인명 수색 기법 등을 실습했다.

김옥선 대전서부소방서장은 “드론은 재난 현장 상황을 신속하게 파악하고 인명 수색 등 다양한 소방활동을 지원하는 핵심 장비”라며 “직원들의 전문성을 높여 첨단장비를 활용한 현장 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.