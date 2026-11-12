목포시 고하도, 어촌뉴딜3.0 선정…100억 투입해 체류형 관광섬 조성

목포시 고하도가 해양수산부가 주관하는 '어촌뉴딜3.0(어촌회복형)' 공모사업에 최종 선정돼 국비 등 총 100억 원을 투입하는 대규모 어촌 재생사업을 추진한다.

12일 시에 따르면 고하도가 어촌뉴딜3.0 공모사업 대상지로 최종 선정됨에 따라 2027년부터 2030년까지 4년간 총사업비 100억 원을 투입해 어촌 정주환경 개선과 관광 기반시설 확충에 나선다.

이번 사업은 어촌지역의 열악한 정주 여건을 개선하고 지역 고유자원을 활용한 관광 기반을 조성해 어촌의 자립 기반을 강화하기 위해 추진된다. 사업비는 국비 70억 원, 도비 9억 원, 시비 21억 원으로 구성된다.

▲2027년 어촌뉴딜3.0 공모사업에 선정 조감도 2026. 11. 12 ⓒ목포시

고하도는 천혜의 자연경관과 역사·문화적 자원을 갖춘 목포의 대표적인 섬 관광지다. 그러나 관광객 방문이 일부 관광거점에 집중되고 마을 내부로의 유입과 체류를 유도할 수 있는 기반시설은 상대적으로 부족하다는 과제를 안고 있다.

이번 공모사업 선정은 고하도가 보유한 어촌 고유자원과 관광 잠재력을 활용해 단순 방문형 관광에서 벗어나 주민 생활과 관광이 어우러지는 체류형 관광지로 전환할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

평가위원들은 고하도 일원의 어촌 고유자원과 사업 실현 가능성, 주민 참여도, 목포시의 사업 추진 의지 등을 종합적으로 평가했다. 특히 고하도 지역의 정주 여건을 개선하기 위한 차별화된 전략과 주민들의 적극적인 참여 의지가 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

시는 이번 사업을 통해 고하도 중심부로 방문객을 유입할 수 있는 관광거점 공간을 조성하고 경관과 정주환경을 개선할 계획이다.

주요 사업으로는 체류형 문화복지플랫폼 조성을 비롯해 마을안길 포장과 마을연결로 개설, 태양광·에너지저장장치(ESS) 설치, 제방 보강, 선착장 연장, 항구 준설, 소규모 직판장 조성 등이 추진된다.

아울러 주민역량 강화 교육과 주민공동체 프로그램을 운영해 주민들이 사업 추진 과정에 주도적으로 참여하고 사업 이후에도 지속적으로 지역을 관리·운영할 수 있도록 지원할 방침이다.

특히 선착장 연장과 항구 준설 등 어항 기반시설 개선은 주민들의 어업활동 편의성을 높이고, 소규모 직판장 조성은 지역 수산물 판매와 소득 증대로 이어질 수 있다는 점에서 기대를 모으고 있다.

또한 태양광과 ESS 설치를 통해 에너지 이용 여건을 개선하고 마을 연결도로와 생활환경 정비를 병행함으로써 관광객뿐 아니라 실제 거주하는 주민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선에도 초점을 맞출 예정이다.

고하도 김대향 통장은 "주민이 살고 싶은 섬, 관광객이 머물며 즐길 수 있는 섬을 주민 스스로 만들어 가겠다는 의지와 목포시의 노력이 만들어낸 결과"라며 "사업에 선정돼 매우 뜻깊고, 주민들과 힘을 모아 고하도를 더욱 살기 좋은 섬으로 만들어 가겠다"고 말했다.

강성휘 시장은 "고하도 주민들의 열정과 관심, 적극적인 참여 의지가 이번 공모사업 선정의 핵심 요인이었다"며 "어촌뉴딜3.0 사업을 성공적으로 마무리하고, 앞으로도 각 섬 지역의 고유자원과 정체성을 살릴 수 있는 다양한 공모사업에 적극 참여하겠다"고 밝혔다.

이어 "고하도가 더욱 아름답고 활기찬 명소로 자리매김하고 섬 지역 어촌경제에도 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

지역에서는 이번 사업이 관광시설 확충에만 그치지 않고 주민 소득 창출과 생활환경 개선으로 이어질 수 있도록 실질적인 운영 방안 마련이 중요하다는 평가도 나온다.