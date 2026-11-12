대전 온천교 16일부터 4개 차로 통제…유성구, 교통혼잡 최소화 총력

▲정용래 대전 유성구청장이 온천교 일원의 교통통제를 앞두고 주민 불편 최소화를 주문하고 있다 ⓒ대전 유성구

대전 유성구 온천교 일원에서 도시철도 2호선 트램 공사에 따른 교통통제가 시작된다.

유성구는 오는 16일부터 온천교 왕복 10개 차로 가운데 4개 차로가 통제됨에 따라 우회도로 안내와 주차관리 등 교통혼잡 최소화 대책을 추진한다고 12일 밝혔다.

정용래 유성구청장은 이날 주간 간부회의에서 “온천교 교통통제로 상당한 혼잡과 주민불편이 예상된다”며 “단속 위주에서 벗어나 교통통제 사항과 우회도로 안내에 집중해 달라”고 주문했다.

이어 “통제 초기 집중적인 안내와 대응이 중요하다”며 “대전시와 경찰 등 관계기관과 협력해 현장 인력과 예산을 확보하고 장기적인 교통통제에 대비해야 한다”고 강조했다.

유성구는 우회도로 주차 특별관리에 착수하고 특별단속반을 운영해 출퇴근 시간대 불법 주정차 계도와 단속을 강화할 계획이다.

또 충남대학교와 우회도로 확보 방안을 협의하고 인근 상가에는 출퇴근 시간대 물품 상·하차 자제를 요청하기로 했다.

대전시와 경찰, 모범운전자회 등과 협력해 주요 구간에 교통관리 인력을 배치하고 차량 흐름을 관리할 실무대응팀도 운영한다.

정 구청장은 “트램 공사가 완료될 때까지 교통 혼잡은 불가피하지만 주민 불편을 줄이기 위해 구가 할 수 있는 모든 방안을 적극 추진해 달라”고 당부했다.

한편 도시철도 2호선 트램 7공구는 다솔아파트부터 상대지하차도까지 약 2.6㎞ 구간으로, 온천교 중앙부 개축과 정거장 설치공사가 진행된다.

온천교 일원 4개 차로 통제는 오는 2028년 6월까지 이어질 예정이다.