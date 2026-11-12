대전 수험생 1만 5744명, 19일 35개 시험장서 수능 치른다

▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 대전지역 수험생 1만5744명이 응시한다.

대전시교육청은 지역 내 35개 시험장에 대한 시험실 배정과 비상대응체계 구축, 부정행위 방지 등 수능 준비를 마쳤다고 12일 밝혔다.

올해 대전지역 수험생은 지난해보다 387명 감소했다. 남학생 8147명, 여학생 7597명으로 재학생 1만674명, 졸업생 4372명, 검정고시 등 기타 응시자 698명이다.

재학생은 지난해보다 638명 줄었지만 졸업생은 276명 늘었다.

영역별 응시인원은 국어 1만5636명, 수학 1만5024명, 영어 1만5408명, 한국사 1만5744명, 제2외국어·한문 2821명이다.

국어 선택과목은 화법과작문 1만2243명, 언어와매체 3393명이며 수학은 확률과 통계 8967명, 미적분 5537명, 기하 520명으로 집계됐다.

시교육청은 35개 시험장에 일반 시험실 573실과 비상 상황에 대비한 독립 시험실 35실을 마련했다.

시험장은 4교시 운영 17곳, 5교시 운영 17곳, 시험편의 제공 대상자 전용시험장인 대전혜광학교 1곳으로 구분된다.

대전 혜광학교에서는 시각장애 등 시험편의 제공 대상자 24명이 시험을 치르며, 지진 등 비상 상황에 대비해 신탄진고를 예비시험장으로 지정했다.

대전시와 경찰, 소방, 한국전력공사, 기상청 등 관계기관과 협력해 시험당일 교통관리와 소음통제, 안전점검도 실시한다.

특히 지능형 안경 등 첨단기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 감독관 사전 교육을 강화하고 전담 감독관을 지정했다.

수험생은 시험 전날인 18일 오전 10시 원서접수처에서 수험표를 받은 뒤 오후 2시 배정된 시험장의 예비소집에 참석해야 한다.

시험당일에는 오전 8시 10분까지 입실해야 하며 시험은 오전 8시 40분 시작된다.

한국사는 필수 응시영역으로 시험을 치르지 않으면 전체 시험이 무효처리된다. 탐구 영역도 선택과목별 응시 순서와 문제지 관리 규정을 반드시 지켜야 한다.

명달호 대전시교육청 교육국장은 “모든 수험생이 그동안의 노력을 결실로 맺을 수 있도록 시험장 환경과 보안 관리에 최선을 다하고 있다”며 “시민들도 수능 당일 원활한 교통과 소음 자제에 협조해 달라”고 당부했다.