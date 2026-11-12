"인도 총리가 이재명 대통령에 '왼손 악수 모욕'?"…가짜뉴스 유튜버 검거

이재명 대통령이 해외 순방 중 인도 총리에게 '왼손 악수'로 모욕을 당했다는 내용의 허위 영상을 만들어 유포한 40대 유튜버가 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청 사이버범죄수사대는 최근 이재명 대통령 관련 허위 사실을 담은 영상을 제작하고 유포한 혐의(전기통신기본법 위반)로 유튜버 A씨(40대)를 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.

▲광주경찰청 전경ⓒ광주경찰

경찰에 따르면 A씨는 지난 4월 22일 자신이 운영하는 유튜브 채널에 '인도 총리가 이재명 대통령에게 고의로 왼손 악수를 건네며 모욕했다'는 취지의 영상을 게시한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨가 영상에 사용한 장면은 대통령의 최근 해외 순방과는 전혀 관련이 없는 것으로 드러났다. 그는 2025년 G7 회의 당시 이 대통령이 인도 총리의 손을 잡고 회의에 참석하는 사진을, 마치 최근에 의도적인 결례를 당한 것처럼 악의적으로 왜곡해 허위 영상을 제작한 것으로 파악됐다.

인도 문화권에서는 왼손은 부정한 취급을 받기에 공적 접촉에서 금기시 된다. 당시 언론 보도로 과거 트럼프 미국 대통령과 룰라 브라질 대통령 역시 모디 총리의 왼손을 잡았던 것이 드러났다.

A씨에게 적용된 혐의는 전기통신기본법 위반이다. 해당 법 제 47조에 따르면 자신 또는 타인에게 이익을 주거나 손해를 가할 목적으로 전기통신설비를 이용해 공연히 허위 사실을 유포한 자는 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

광주경찰 관계자는 "표현의 자유를 넘어서는 악의적이고 명백한 허위 사실의 생산 및 유포 행위에 대해서는 앞으로도 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.