민주당 지도부 '두 동강'…'최민희 감찰'에 친청계 집단 반발

더불어민주당 김민석 대표가 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단 조사를 지시한 데 대해, 친청(親정청래)계 측이 최고위원회의에 불참하고 "지금 윤리감찰 할 대상은 김 대표"라는 등 강하게 반발했다.

최 최고위원의 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 발언을 계기로 당내 계파갈등이 극에 달한 모양새다.

친청 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 13일 오전 당 최고위원회가 진행되고 있는 시간에 국회에서 별도의 기자회견을 열고 김 대표에게 전방위적인 공세를 취했다.

전날 김 대표는 언론보도를 통해 알려진 최 최고위원의 비공개 당원간담회 발언 등에 대한 당 윤리감찰단 조사를 지시했는데, 친청계 측이 이에 즉각 반발한 것이다.

최 최고위원은 먼저 회견에 앞서 본인의 '이 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다' 발언에 대해 "제가 일문일답을 여러 개 받았는데 그 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양", "한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말했다"고 해명했다.

최 최고위원은 이어 이성윤·한민수 최고위원과 함께 김 대표를 비판하는 취지의 회견을 진행했다. 이들은 회견문에서 "김 대표의 불공정한 당 운영을 지적하지 않을 수 없다"며 "지금 윤리감찰할 대상은 김민석 대표"라고 목소리를 높였다.

이들은 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적 프레임 시도"라며 "가장 큰 (해당) 행위를 한 것은 김 대표 아닌가", "(김 대표는) 반명·분열주의·신천지 의혹을 제기하고 당을 혼란과 위기에 빠트렸다"고 비판했다.

또 "김 대표의 당 운영은 내 눈의 들보는 못 보고 남의 눈의 티끌만 문제삼는 격"이라며 "본인은 여러 부적절한 처신과 발언으로 물의를 일으켜도 본인에겐 관대하다", "지금 민주당이 정상인가"라고도 주장했다.

이들은 최 최고위원의 사진기자단을 향한 '하이에나' 발언이 감찰 범위에 포함된 데 대해 "김 대표는 방송에 나가서 친석(親김민석)계 의원 관련 보도를 했다고 기자를 '기레기'라고 했으면서, 동료 최고위원에겐 기다렸다는 듯 윤리감찰을 지시하고 전후사정도 묻지 않는다"고 지적했다.

이 대통령에 대한 '윤석열 탄핵 반대' 발언과 관련해서도 박희승 의원의 발언 논란을 들어 "조희대 대법원장 탄핵을 건의하는 당원을 향해 '미친 거 아니냐', '법관 탄핵은 후진국에서 하는 것'이라고 말하는 국회의원에 대해선 왜 아무 조치를 취하지 않나"라고 역공을 폈다.

또한 "부동산 세제를 당대표와의 의논 없이 결정하고 언론에 대놓고 말한 당 수석대변인과 사무총장 문제가 더 큰 것 아닌가"라고 말해 한정애 사무총장과 박성준 수석대변인의 '종부세 완화' 요구를 문제삼기도 했다.

이들은 김 대표를 향한 신천지 공세도 이어나갔다.

이들은 당원정비TF의 신천지 의혹 조사결과를 두고 "정청래 전 대표에 대한 표적수사 의혹을 제기하지 않을 수 없다"며 "(TF) 보고서의 한 항목이 정 전 대표와 신천지 연관성 항목이었다. 애초 이 TF의 목표가 전당대회 '경쟁자 죽이기' 아닌가 하는 의구심이 드는 대목"이라고 주장했다.

이들은 "그러나 덧붙여진 자료는 허접하기 짝이 없다"고 지적하며 "마포구청 로고가 신천지 로고와 유사하다는 대목에선 실소를 자아내지 않을 수 없었다"는 등 비공개로 열람된 TF 조사결과 내용을 제시하기도 했다. 이어 "당원정비TF의 조사 과정이 정 전 대표를 향한 표적 조사란 의혹에 대해 감찰해야 된다"고 촉구했다.

이들은 친청계 측이 지도부에 △김민석 사퇴 △지도부 재구성 △공천권 확보 등을 요구했다는 언론보도에 대해서도 "황당한 가짜뉴스"라며 "친석계가 '정 전 대표가 공천권을 노리고 다툼을 조장하는 것'처럼 여론을 움직이고자 하고 있다"고 비판했다.

▲더불어민주당 최민희 최고위원이 13일 국회 소통관에서 이재명 대통령의 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 관련해 입장을 밝힌 뒤 기자들의 질의에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

김민석 지도부는 친청계 3인 최고위원들의 행위를 강하게 규탄했다.

박성준 수석대변인은 이날 회의 직후 기자들과 만나 "민주당 역사에 최고위원회 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었나" 물으며, 이들 행위를 "당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행동"이라고 규정했다.

박 수석대변인은 "최고위는 우리 당 뿐만 아니라 국민과의 약속의 시간"이라며 "이 약속의 시간을 방기하고 따로 회견을 열었다는 것은 민주당 역사에 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.

박 수석대변인은 최 최고위원의 '이 대통령이 탄핵 반대' 발언에 대해서도 "매우 중대한 사안"이라며 "중대 사안에 대해 김 대표가 윤리감찰단 조사를 지시했고, 이 부분에 대해선 앞으로 감찰단의 조사 내용에 대해 초점이 맞춰질 것"이라고 했다.

그는 또 친청계 측이 박희승 의원의 '조희대 탄핵' 관련 발언과, 한정애 사무총장과 박 수석대변인 본인의 '종부세 완화' 관련 발언을 들어 역공을 편 데 대해서도 "사안 자체가 완전히 다르다", "전형적으로 포커스를 (본질과) 다르게 하는 것"이라고 재비판했다.

친명(親이재명)계 최고위원들도 날을 세웠다. 박선원 최고위원은 이날 회의 모두발언에서 "12.3 내란 11일 만에 우린 윤석열을 국회에서 탄핵소추했다. 전광석화와 같이 당대표 이재명과 원내대표단이 하나돼서 그 국면 돌파해냈다"며 "당 지도부 누구도 이에 대한 폄훼 발언은 허용되지 않는다"고 말해 최 최고위원을 겨냥했다.

박 최고위원은 "어떤 견강부회로도 오류는 씻을 수 없고, 오류를 더 키우는 또 하나의 오류를 낳는다"며 "사죄할 땐 사죄하라. 그렇지 않으면 견국 반명 분열주의 행태가 아니고 무었이겠나"라고도 했다. 역치 이날 친청계 측의 기자회견을 겨냥한 말로 풀이된다.

전용기 최고위원도 이날 회의에서 "지금 최고위원 세 분께서 기자회견을 진행하고 계시는데, 이런 모습이 처음이라 당황스럽다"며 "분열주의는 없었다고 하면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보이셔야 하나. 자중해 주시라"고 했다.

이날 친청계 최고위원들은 최고위 불참 및 기자회견 진행 사실을 사전에 알리지 않고, 지도부는 비공개 회의 중 회견 소식을 알게 됐다고 전해진다. 박 수석대변인은 이들에 대한 당 차원 조치를 묻는 질문엔 "최고위원들이 앞으로 어떻게 행동할지 지켜보고 그에 따라 대응할 것"이라고만 했다.

한편 김 대표는 이날 최고위원들의 회의 불참 및 주장에 대해서 별도의 반응을 보이지 않았다.