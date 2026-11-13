1차 때도 그랬는데…중기부 "2차 '모두의 창업' 참가자 개인정보 유출"

중소벤처기업부가 '모두의 창업' 2차 참가자의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다.

13일 중기부에 따르면 2차 모두의 창업 AI 솔루션 공급기업인 아미쿠스렉스에서 해킹으로 인해 2만 28명의 개인정보가 유출됐다. 그 중 모두의 창업 참가자는 818명이다. 유출된 개인정보는 이름, 전화번호, 이메일 주소 등이다.

사고 발생 업체가 해킹 공격 정황을 포착한 시각은 지난 11일 오전 8시 30분이며, 모두의 창업 주관기관인 창업진흥원은 전날 오후 6시 10분경 유출 사실을 보고 받았다. 업체는 이어 이날 오후 3시 유출이 확인된 이용자에게 이를 개별적으로 알렸다.

아미쿠스렉스는 중기부와 계약한 AI 솔루션 공급기업 중 50개 중 하나다. 모두의 창업 참가자들은 그 중 한 곳에서 계정 발급에 필요한 개인정보의 제3자 제공에 동의한 뒤 AI 솔루션 서비스를 이용한다.

중기부는 "추가 피해 방지를 위해 노력하는 한편 전체 AI 솔루션 공급기업의 개인정보 접근 권한 관리와 보유기간 경과 후 파기 여부 등 개인정보 보호조치 이행 실태를 지속적으로 점검 관리하겠다"고 밝혔다.

모두의 창업은 중소벤처기업부가 추진하는 국민 참여형 대규모 창업 오디션 및 지원 사업이다. 앞서 1차 사업 때도 합격자 5000명의 개인 정보가 유출됐다. 항목은 합격자의 이메일 주소, 프로젝트 아이디어 요약본, 심사평 등이었다.

당시 중기부는 권한 없는 주체가 웹 크롤링으로 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 수집하는 과정에서 비공개 정보가 유출됐다고 밝혔다. 웹 크롤링은 자동화된 소프트웨어가 웹 사이트 데이터를 탐색, 수집하는 것이다.

이후 중기부는 비공개 정보 전송을 차단하는 등 API를 개선했다고 밝혔으나, 이번에는 모두의 창업 플랫폼이 아닌 다른 경로로 보안 관리 사고가 터졌다.