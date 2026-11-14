김어준과 유시민의 '쓸모'?…'평시'에도 '전쟁' 벌이는 '야전사령관'들

브라질 대선에서 룰라 대통령이 초반 열세를 뒤집고 (아들) 보우소나루를 꺾은 배경에는 84년생 마흔 두 살의 젊은 '스핀닥터' 앙드레 자노네스(André Janones) 연방 하원의원이 있다.

그는 지난 2018년 (아버지) 보우소나루 극우 진영의 디지털 선거운동을 그대로 가져와 룰라 캠프에 적용했다. '룰라의 군대'라는 이름의 '디지털 병사'들을 모으고 스스로 '사령관'이 되어 온라인 알고리듬을 뒤흔들었다. 나아가 온라인의 '룰라의 군대'를 오프라인 투표 운동으로 연결시켰다. 대선 1차 투표에서 (아들) 보우소나루에게 패배한 뒤 만들어진 '룰라의 군대' 왓츠앱 채널에서 첫 게시물이 올라갔을 당시 약 5만 명 수준이던 팔로어는, 결선 투표일날 기준 1000만명으로 200배 폭증했다.

여기에서 흥미로웠던 것은 자노네스와 룰라 지지자들이 스스로를 '군대'라고 불렀다는 점이다. 이건 근대의 선거가 '내전'을 대체하면서 탄생했다는 '오래된 신화'를 강렬히 보여주는 표본이다.

자노네스의 디지털 캠페인 신드롬에는 '자노니즘'이라는 신조어가 붙었다. 브라질 언론은 그를 '착한 카를루초'라고 불렀다. 카를루초는 보우소나루의 아들 카를루스 보우소나루를 말한다. (아버지) 보우소나루 당선 때 효과를 봤던 극우 진영의 디지털 공략 방식을 그대로 가져와 진보 진영의 전술로 만들었다는 점에 착안한 별명이다. 그런 면에서 진보의 '자노니즘'은 언제나 극우의 '카를루초'가 될 수 있고, 극우의 '카를루초'는 언제나 진보의 '자노니즘'이 될 수 있다. '양날의 칼'이다.

물론 한국에서 자노네스의 방식이 그대로 통하진 않을 것이다. 특히 자노네스의 전술에는 한국 선거법에 저촉될만한 사례들이 꽤 많다. 그럼에도 단 하나 확실한 건, 디지털 캠페인이 국가와 진영을 막론하고 선거 때 매우 강력한 힘을 발휘한다는 점이다.

한국에서 디지털 선거운동의 원조는 노무현이었다. 거기에 착안해 보수 진영은 '댓글부대'를 적극적으로 운영하다 몇몇이 감옥에 갔다. 진보 진영은 '매크로'를 돌리다 '나락'으로 떨어지기도 했다. SNS 활용이 본격화되면서 윤석열과 그의 '스핀닥터'였던 이준석은 트럼프나 보우소나루의 디지털 캠페인 전술을 적극 활용했다. 진보 진영도 마찬가지였다. 김어준, 이동형 같은 '정치 인플루언서'들은 선거 과정에서 의제를 생산하고, 상대 진영의 캠페인을 교란하고 아군 진영을 단단히 결집시켰다.

선거전은 전투와 전쟁에 비견된다. 특히 디지털 알고리듬의 공간은 양 진영의 전술과 전략이 격렬하게 충돌하는 장이다. 상대는 무찔러야 할 적이고, 그 적을 이기기 위해선 불법과 합법의 경계를 넘나드는 온갖 '짓'들이 허용된다.

그런 선거에서 중립지대는 극도로 좁아진다. 어제까지 동료였던 사람도 오늘 적을 돕는다면 배신자가 된다. 의심은 충성심을 확인하는 수단이 되고, 타협은 나약함의 증거가 된다. 전선의 병사들에게 필요한 건 누가 적이고 누가 아군인지, 어디를 공격해야 하는지, 무엇을 지켜야 하는지 알려주는 간결하고 강렬한 명령이다.

이때 등장하는 것이 뉴미디어의 야전사령관들이다. '정치 인플루언서'들. 그들은 정규군의 장교가 아니다. 정당의 공식 지휘체계 밖에 있으면서도 수백만의 지지자를 움직인다. 유튜브 방송은 작전회의가 되고, 댓글창은 참호가 되며, 구독자들은 전투원이 된다. 그들은 매일 새로운 공격 목표를 제시하고, 적의 허점을 찾아내고, 아군의 사기를 북돋운다. 때로는 정당의 공식 선거조직보다 빠르고, 과감하며, 효과적이다.

전쟁 중에는 거친 언행도 용인된다. 적을 무너뜨리는 데 도움이 된다면 사소한 일탈은 눈감아 준다. 승리가 절박할수록 더욱 그렇다. '지금은 전쟁 중이고, 우선 이겨야 한다'는 논리가 모든 것을 압도한다.

그렇게 마침내 선거가 끝난다. 이제 누군가 대통령이 됐고, 선거운동원들은 집으로 돌아간다. 전쟁에서 승리한 정당은 국가를 운영해야 한다. 적을 공격하던 언어 대신 국민을 설득하는 언어가 필요하고, 적군을 격파하던 전략 대신 서로 다른 이해관계를 조정하는 정치가 필요해진다.

하지만 여기에서 문제가 생긴다. 지금, 한국 사회에서 펼쳐지는 매우 낯 익은 일일 것이다.

모든 병사가 무기를 내려놓지 않는다. '대선'이라는 전쟁을 통해 영웅이 된 뉴미디어의 사령관들은 평화를 견디지 못한다. 전쟁 중에 누렸던 권력과 명성, 영향력이 평화와 함께 사라질 수 있기 때문이다. 그들에게 평화는 승리의 결실이 아니라 존재의 위기다.

그래서 그들은 새로운 전쟁을 시작한다. 외부의 적이 사라지면 내부에서 적을 찾아낸다. 이견을 배신으로, 타협을 굴복으로, 신중함을 비겁함으로 규정한다. 어제의 전우가 오늘의 숙청 대상이 되고, 자신들이 만들었다(고 믿)는 정부도 필요하다면 새로운 '전장'으로 만든다.

전시의 뉴미디어 사령관들이 평시의 정치에서 만들어내는 역설이다. 그들은 민주주의를 지키겠다면서 사람들을 모으고 흥분시지만 민주주의가 요구하는 타협과 관용을 견디지 못한다. 자신들이 지지하는 정치 세력의 승리를 위해 싸웠지만, 그 정치 세력이 집권한 뒤에도 끝없는 전투를 강요한다. 그들은 민주주의를 지키기 위해 언제나 새로운 적이 필요하다고 믿는다. 민주주의는 끝없는 전쟁을 정당화하는 명분으로 전락한다.

브라질에 앙드레 자노네스가 있다면, 한국에는 김어준이나 유시민, 고성국 같은 유투버, 정치 인플루언서들이 있다. (물론 자노네스는 현직 '의원'이라는 게 그들과는 다른 점이다.) 이들은 정당 조직이 수행하기 어려운 정치적 동원을 전투적으로 수행해 왔다.

한국 정치의 문제점은 정당 밖 '전시 사령관'들이, 전시가 끝났음에도 여전히 '맥아더 놀이'를 즐기고 있기 때문이다. 2021년 문재인 정부 당시 서울시장 보궐선거에서 김어준의 '생태탕 스모킹건'이 통하지 않은 이유는 오세훈과 이준석이 전략을 잘 짜서가 아니고, 김어준의 '전쟁'이 더이상 통하지 않았다는 데 있다. 문재인 정부 시절을 보라. '장외 사령탑' 김어준과 수많은 정치 인플루언서들이 '어용'이 되어 공중파 프로그램 진행자 자리를 하나 둘 꿰찼다. 그들에게 질린 '보수 진영' 전투원들이 의기투합해 '진보 진영'의 디지털 선거 전술을 그대로 배껴 김어준을 물리치고 윤석열 정부를 탄생시킨 것이다.

김어준이나 유시민 같은 디지털 정치 인플루언서들의 '쓸모'는 전쟁(선거)에 한정된다. 그것도 열세에 있는 진영, '약자'가 된 진영에서 그 힘은 비로소 발휘된다. 하지만 평시에 그의 '쓸모'는 없어진다. 그들은 자신의 '쓸모'가 이미 끝났다는 사실을 인정하지 못한다.

선거에서 승리한 정당은 적을 쓰러뜨리는 게 더 이상 중요한 과제가 아니다. 다양한 이해관계를 조정하고, 타협하며, 정책을 설계하고, 책임을 지는 일이 중요해진다. 하지만 정치 인플루언서들은 여전히 갈등과 긴장, 적대적 동원에 의존한다. 국정이 안정적으로 운영되는 상황은 좋지 않다. 위기와 갈등이 있을 때 (혹은 위기와 갈등이 존재한다는 믿음이 지속될 때) 그들은 영향력을 즐기고 구독자를 유지할 수 있다. 진보만 그렇다? 아니, 보수도 똑같다.

지금은 '평시'다. 그걸 모르는, 아니 인정하지 못하는 그들은 스스로 '돈키호테'가 되어 세상에 정의를 불러오기 위해 닥치는대로 싸움을 벌이고 있다.

전쟁이 끝났음에도 '인천 상륙작전'을 지시하고 있는 한국의 '맥아더' 같은 정치 인플루언서들에게 필요한 말은 이것이다. 노병은 죽지 않지만, 잠시 사라져야 한다. 지금은 정치가 필요한 시기이지, 전쟁이 필요한 시기가 아니다.