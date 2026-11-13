"버티고 싸워라" 트럼프 만류에도…젠슨 황 "난 쓰레기" 자책 끝 사임

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임하기 직전에 통화를 갖고 끝까지 자리를 지킬 것을 독려한 것으로 전해졌다. 젠슨 황 CEO는 사임 직전 거친 언어를 써가며 본인을 자책했던 것으로 전해졌다.

12일(이하 현지시간) 미 일간지 <뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령은 젠슨 황 CEO가 사임하기 직전인 10일 그에게 전화를 걸어 계속 자리를 지키며 맞서 싸울 것을 독려했다고 대화 내용을 전해 들은 두 명의 소식통이 밝혔다"고 보도했다.

신문은 "미국 정보기관들이 젠슨 황 CEO가 중국 정보 요원으로 의심되는 여성과 부적절한 관계를 맺고 있다고 결론을 내린 이후에도, 트럼프 대통령은 끝까지 그를 지지했다"라고 전했다.

신문은 "트럼프 대통령 참모들에 따르면 트럼프 대통령은 황 CEO와 관련된 정보 당국의 평가를 보고받았을 때 국가 안보에 미칠 영향에 대해 대수롭지 않게 반응했다"라며 "트럼프 대통령은 이 사건을 '불륜'이라는 관점에서 바라보았으며, 황 CEO가 연루된 상황이 국가에 위협이 될 수 있다는 가능성을 일축했다고 한 참모가 전했다"고 보도했다.

신문은 "참모들에 따르면 트럼프 대통령은 엔비디아를 '망할 수 없을 만큼 거대한' 기업으로 인식했다"라며 "시가총액 기준으로 세계 최대 기업 중 하나인 엔비디아는 세계 경제에서 핵심적인 역할을 해왔으며, 인공지능(AI) 분야에서 중국을 앞서겠다는 트럼프 대통령의 구상을 뒷받침하는 기반이기도 했다"라고 전했다.

신문에 따르면 트럼프 대통령은 엔비디아의 운명이 곧 미국 경제 및 주식 시장의 운명과 직결돼 있다고 생각한 것으로 전해졌다. 이에 엔비디아 이사회가 황 CEO를 해임할 방안을 고려하고 있다는 보도가 나오자, 트럼프는 측근들에게 실제 이렇게 될 경우 시장에 어떤 일이 벌어질지 물었다. 황 CEO가 회사에서 축출될 경우 기업의 급격한 하락세가 나타날 것을 우려한 셈이다.

트럼프 대통령은 첫 번째 임기 동안 황 CEO에 대해 별다른 관심을 가지지 않았다. 황 CEO 역시 정치권과 거리를 두고 있어 양측의 접점은 없었다. 신문에 따르면 트럼프 대통령이 대통령 선거에 두 번째 당선됐던 2024년 말 그는 엔비디아가 첨단의 AI 모델을 훈련하는 데 사용되는 반도체 시장의 최소 80%를 장악한 기업이며, 황 CEO가 이 기업에서 없어서는 안 될 핵심 인물이라는 사실을 알게 됐다.

그러던 중 2025년 4월 황 CEO 부부는 트럼프 대통령의 개인 리조트인 마러라고에서 트럼프 대통령과 기술 및 암호화폐 분야의 후원자들과 함께 저녁 식사 자리를 가졌다. 당시 트럼프와 대화를 나눴던 사람들에 따르면, 트럼프는 이 자리에서 큰 흥미를 느꼈고 황 CEO에게 "당신이 세상을 장악하고 있군"이라고 말하기도 했다고 전해졌다.

신문은 "트럼프 대통령의 두 번째 임기 동안 AI는 유권자들에게 약속했던 '미국 재산업화'를 위한 또 다른 경로가 될 수 있었다"라며 "트럼프에게 이는 AI 기업의 리더들을 미국에서 가장 가치 있는 경영진으로 만들었으며, 그중에서도 젠슨 황은 아마도 가장 가치 있는 인물이었을 것"이라고 예측했다.

황 CEO는 이러한 트럼프 대통령의 수요를 충족시키기 위해 '구원자' 역할을 자처하고 나섰다. 그는 2025년 엔비디아가 미국 내에서 최대 5000억 달러 규모의 AI 인프라를 구축할 것이라고 밝혔고 그해 7월에는 "어느 나라도 가질 수 없는 미국의 독보적인 강점은 바로 트럼프 대통령"이라고 말했다.

그해 5월 황 CEO는 트럼프 대통령과 함께 페르시아만 지역을 방문했는데, 당시 트럼프 대통령은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 엔비디아 칩을 구매하기로 했다는 계약 내용을 발표했다. 이를 두고 신문은 "황 CEO는 트럼프 대통령이 그토록 갈망하던 '거래 성사' 관련 뉴스거리를 제공한 셈"이었다고 전했다.

황 CEO는 트럼프 대통령을 설득해 엔비디아 칩을 최대한 많은 곳에 판매하도록 했다. 이를 통해 전 세계가 중국 기술이 아닌 미국 기술을 기반으로 시스템을 구축하게 하겠다는 전략이었다.

황 CEO의 강력한 요청에 따라, 트럼프 대통령은 엔비디아가 특정 모델의 칩을 중국에 판매할 수 있도록 허용했다. 여기에는 연방 정부가 매출의 15%(나중에는 25%)를 가져가는 독특한 조건이 붙었다. 비판론자들은 법적 문제를 제기하며 국가 안보를 팔아넘기는 행위라고 경고했지만 이를 제지하지는 못했다.

트럼프 대통령 역시 중국에 대해 두 번째 임기 시작 당시 관세 등을 통해 강경한 태도를 보였으나 이는 무역 문제에만 국한돼 있었다고 신문은 평가했다. 신문은 "그마저도 그는 장기적인 무역 전쟁을 벌이기보다는 시진핑 중국 국가주석과 합의를 도출하는 쪽을 선호한다는 점을 거듭 드러냈다"고 분석했다.

▲ 10월 8일(현지시간) 미국 워싱턴의 미국평화연구소에서 열린 행사에서 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여했다. ⓒ백악관

황 CEO는 트럼프 대통령으로부터 자리에서 물러나지 말라는 연락을 받기도 했지만 결국 사임 결정을 내렸다. <블룸버그> 통신은 사안에 정통한 관계자를 인용해 그가 사임하기 직전 스스로를 "쓰레기 같은 인간(piece of shit)"이라고 말하며 자책하는 모습을 보였다고 보도했다.

한편 황 CEO가 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드 임원 출신 앨리스 황, 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월에 이어 또 다른 직원과도 부적절한 관계를 맺었다고 <로이터> 통신이 사안에 정통한 두 명의 소식통을 인용해 보도했다. 통신은 해당 직원에게 연락을 시도했으나 닿지 않았다고 전했다.

이번 사건으로 엔비디아 칩의 중국 수출 승인 과정에 대한 조사가 필요하다는 의회의 요구가 거세지는 가운데, 하워드 러트닉 미 상무장관은 의회에 출석하기로 했다고 <AFP> 통신이 전날 미국 NBC 방송에 출연한 러트닉 장관 대변인 발언을 인용해 보도했다.