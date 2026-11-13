'최민희 녹취록' 파장 "통일교가 김민석 밀어"…與 전면전 양상

이재명 대통령에 대한 '윤석열 탄핵 반대' 발언으로 당 윤리감찰을 받게 된 최민희 더불어민주당 최고위원이, 이번엔 해당 발언을 낸 비공개 당원간담회에서 "통일교에서 김민석 대표를 밀었다"는 제보를 받았다고도 주장한 것으로 확인됐다.

13일 정치권에 따르면 최 최고위원은 지난달 16일 경기 남양주시에서 진행된 비공개 당원간담회에서 "저희는 구체적 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다. 그 녹취록도 있다"는 등 의혹을 제기했다. 해당 발언은 당시 당원간담회를 녹음한 것이라고 알려진 1시간 10분가량의 녹취록을 통해 확인됐다.

녹취록을 내용을 보면, 최 최고위원은 이어 "광주 쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표 밀었다', '근데 왜? 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 했다. 앞서 김 대표가 전당대회 과정에서 정청래 의원을 겨냥해 제기한 '신천지 의혹'을 반박·비판하는 과정에서 나온 발언으로 풀이된다.

최 최고위원은 "그러나 그 제보의 신빙성을 우리가 확인할 수가 없잖나"라며 "그래서 일체 얘기 안 한 것"이라고 했다. 역시 김 대표 측이 '제보', '증언' 등을 바탕으로 신천지 의혹을 제기한 데 대해 비판한 것이다. 최 최고위원은 "괜히 당만 위험에 빠뜨릴까 봐 안 했을 뿐이다. 제보는 별의별 제보가 다 들어온다"고 덧붙였다.

최 최고위원은 앞서 당원정비TF의 신천지 의혹 조사 결과가 언론을 통해 유출된 데 대해서도 "박선원(TF 단장)이 3내지 5만 명이라고 누군가에게 떠들고 다니는 건 제가 알고 있다", "김 대표 쪽에서 흘렸다고 모두가 보고 있다"고 했다.

그는 그러면서 "지금 김 대표가 공천할지 어떨지, 여러분은 하실 것 같나. 이 상태로 가면 할 것 같나"라고 참석자들에게 묻고 "안 그렇다"고 자답하기도 했다. 김 대표 리더십을 비판하는 취지다.

최 최고위원은 이외에도 김지용 중수청장에 대해서는 "기회주의자"라고 비난하기도 했다.

그는 김 청장 인사에 대해 "우리는 '검찰개혁의 상징인 최강욱 같은 사람이 했으면 좋겠다'고 많은 분들이 생각할 텐데, 그런 분 선택할 대통령은 전 세계에 한 명도 없다", "그런데 친윤(親윤석열) 검사거나 정치검찰의 핵심이었던 사람은 안 되지 않나"라고 비판하며 이같이 말했다.

그는 그러면서 김 청장에 대해 "이 사람(김지용)은 친윤 핵심도 아니고 그렇다고 반윤(反윤석열)도 아니고 검찰주의자도 아니고 그냥 기회주의자 같다"고 부정적으로 평했다.

녹취록에선 앞서 최 최고위원이 발언했다고 알려진 '대통령도 윤석열 탄핵 반대' 발언도 확인됐다. 최 최고위원은 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다"며 "'그냥 하야하는 쪽으로 잘 해보자', '한덕수랑 손 잡고 해보자' 그런 입장이셨다'"고 주장했다.

다만 최 최고위원은 해당 발언에 대해선 정정하고 사과한 상태다.

최 최고위원은 이날 오전 국회 기자회견에서 "비공개 당원모임 자체는 대통령님의 입장을 당원들께 설명드리는 과정이었다. 제가 일문일답 여러 개를 받았는데 그 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양"이라며 "대통령께선 12.3 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철시키셨다"고 해명했다.

그는 기자들과의 질의응답 과정에선 "제가 한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말했다", "왜 그랬는지 모르겠다"고 덧붙이기도 했다. 이어 본인 페이스북에 쓴 글에선 "헷갈린 발언으로 심려를 끼쳐 죄송하다. 깊이 사죄드린다"고 사과했다.