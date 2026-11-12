거제 박봉휘 도의원 "거가대교 손실보상금 예측 필수"

"거가대교 손실보상금 등 향후 재정부담을 정확하게 예측하는 게 필요 합니다."

박봉휘 경남도의원(더불어민주당, 거제2)은 11일 교통건설국 행정사무감사에서 이같이 피력했다.

박 의원은 "가덕도신공항 개항 이후 교통량 변화를 분석하는 용역을 추진해야 한다"며 "이를 토대로 공사비 상승에 대한 대응과 어업인 피해 보상도 함께 점검해야 한다"고 밝혔다.

즉 교통량과 통행료 수입의 변화가 거가대교 손실보상금에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다는 것.

▲박봉휘 경남도의원(더불어민주당, 거제2). ⓒ프레시안(조민규)

박 의원은 "대우건설 컨소시엄은 10일, 가덕도신공항 부지조성공사 실시설계에 지난 9일부터 착수했다"면서 "경남도 역시 개항에 따른 지역의 변화에 선제적으로 대응해야 한다"고 말했다.

박 의원은 "가덕도신공항 개항으로 거가대교와 주요 연결도로의 교통량이 늘어날 가능성에 주목해야 한다"며 "전문적인 교통수요 분석 용역을 추진해야 한다"고 밝혔다.

이른바 공항 이용객과 물류 이동에 따른 도로별·차종별 통행량 변화를 분석해 교통 혼잡과 접근성 개선에 대비해야 한다는 취지다.

박봉휘 도의원은 "가덕도신항 개항 시기·교통수요·통행료 정책 등 조건별로 재정부담을 추계해야 한다"고 하면서 "향후 통행료 인하 논의와 예산 편성의 근거로 활용해야 한다"고 강조했다.