대구 남구 이천동 4개 단체, 마을축제 수익금 이웃돕기 기탁

▲대구 남구 이천동 새마을협의회·부녀회, 자유총연맹, 통우회 등 4개 단체가 마을축제 먹거리 부스 운영으로 마련한 수익금 75만3천 원을 이천동 행정복지센터애 기탁하고 있다ⓒ대구 남구

대구 남구 이천동 주민들이 마을축제에서 마련한 수익금을 어려운 이웃을 위해 기탁하며 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천했다.

이천동 행정복지센터(동장 최영광)는 이천동 새마을협의회·부녀회, 자유총연맹, 통우회 등 4개 단체가 마을축제 먹거리 부스 운영으로 마련한 수익금 75만3천 원을 기탁했다고 12일 밝혔다.

이번 성금은 지난달 열린 ‘제13회 2000배 행복마을 축제’에서, 각 단체 회원들은 떡볶이와 어묵, 순대, 납작만두, 부추전, 찰옥수수 등 다양한 먹거리를 직접 준비하고 메뉴당 3천 원의 저렴한 가격으로 주민들에게 판매하며 나눔의 재원을 마련했다.

특히 이번 기탁은 주민들이 직접 참여해 만든 축제의 즐거움을 지역사회에 환원했다는 점에서 의미를 더하며, 이는 단순한 먹거리 판매를 넘어 주민 화합으로 만들어낸 축제의 성과가 어려운 이웃을 위한 나눔으로 이어진 것이다.

축제를 주최한 이현숙 주민자치위원장은 “축제를 통해 주민들이 화합하고 소통하는 것은 물론, 먹거리 부스 운영 수익금 기부로 지역사회 나눔 문화 확산에도 힘을 보태준 참여 단체에 감사드린다”고 말했다.

한편 올해 13회째를 맞은 2000배 행복마을 축제는 대구시와 남구 주민참여예산 사업으로 선정돼 추진됐으며, 기획 단계부터 주민들이 직접 참여로, 주민 노래자랑과 다양한 체험·먹거리 부스 등을 통해 이웃 간 소통과 화합을 다지는 마을 공동체 행사로 진행됐다.

이번 성금 기탁은 주민이 함께 만들고 지역사회와 나누는 마을축제의 가치를 보여주며, 이천동에 따뜻한 공동체 문화가 확산하는 계기가 되고 있다.