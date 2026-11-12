“평가 대신 공감을 나눕니다”…전북 초등교사들의 유쾌한 수업 나눔

닫혀 있던 교실 문을 활짝 열고 동료 교사들과 수업 고민을 허심탄회하게 털어놓는 자리가 마련됐다.

남에게 보여주기 위한 딱딱한 공개수업과 날 선 평가 대신, 서로의 일상을 들여다보며 함께 성장하는 새로운 교단 문화가 전북 초등 현장에 뿌리내리고 있다.

전북특별자치도교육청은 12일 오후 본청 강당에서 도내 초등교원 120여 명이 모인 가운데 ‘2026 초등 수업나눔 실천 사례 나눔’ 행사를 열었다.

이번 자리는 제20대 교육감 핵심과제인 ‘성장지향 수업·평가’의 일환으로, 교사 개인이 홀로 짊어지던 수업 고민을 공동의 배움으로 확장하고 자발적인 수업나눔 문화를 학교 현장에 안착시키기 위해 기획됐다.

▲전북특별자치도교육청.ⓒ

현장의 열기는 1부 ‘수업공감, 수업성장’ 순서에서 세 명의 교사가 무대에 올라 날것 그대로의 교실 이야기를 풀어놓으면서 한층 뜨거워졌다.

첫 발표자로 나선 이윤정 전주문학초 교사는 ‘새로운 시선 모아 배움 채우기’를 주제로 동료 교사들이 서로의 수업을 관찰하며 아이들의 배움을 다각도로 읽어낸 전문적 학습공동체 운영기를 생생하게 전했다.

이어 김수경 춘포초 교사는 ‘교실산책, 서로의 수업에 스미다’ 발표를 통해 매월 교실 문을 열어두고 일상 수업을 자연스럽게 공유하면서 평가에 대한 두려움을 지우고 동료 간 신뢰를 쌓아간 과정을 들려줬다.

마지막으로 이연종 정우초 교사는 ‘어쩌다 수업나눔, 어쩌다 성장’이라는 유쾌한 주제로 자신의 수업 영상을 동료들과 함께 돌려보며 피드백을 주고받던 솔직한 경험담을 공유해 객석의 큰 공감을 끌어냈다.

2부 ‘수업나눔, 함께상상’에서는 박남희 전주문학초 수석교사가 진행자로 나서 참석자들이 직접 머리를 맞대는 ‘톡톡 수업나눔 상상’ 프로그램이 이어졌다.

강당에 모인 교사들은 수업 공개 과정에서 겪었던 현실적인 애로사항과 솔직한 속내를 털어놓은 뒤, 수업 직후 짧은 성찰 기록 남기기나 쉬는 시간 동료와 일상 수업 대화 나누기 등 당장 내일 교실에서 실천할 수 있는 소박하지만 단단한 해법들을 함께 그려냈다.

도교육청은 이번 행사를 계기로 기존의 평가 위주 수업공개 관행에서 완전히 벗어나, 학생의 배움을 중심에 두고 교사들이 서로를 응원하며 성찰하는 자발적 연구 문화가 일선 학교 전반으로 확산할 것으로 내다보고 있다.

최재일 도교육청 유초등특수교육과장은 “수업나눔은 누군가에게 정답을 가르쳐주는 자리가 아니라 서로의 수업을 따뜻하게 들여다보며 함께 배우고 성장하는 과정”이라며 “앞으로도 현장 교사들이 수업 경험과 고민을 자유롭게 나누고 지속 가능한 수업나눔 문화를 이어갈 수 있도록 아낌없이 뒷받침하겠다”고 말했다.