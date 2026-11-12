대구공업대 사회복지경영계열, 바자회 수익금 기탁...지역 어르신 위한 나눔 실천

▲대구공업대학교 사회복지경영계열이 최근 달서노인종합복지관에 교내 축제 기간 운영한 바자회 수익금을 전달하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교 사회복지경영계열 학생들이 교내 축제에서 마련한 수익금을 지역 어르신들을 위해 기탁하며 배움으로 익힌 나눔과 봉사의 가치를 실천했다.

대구공업대학교(총장 이별나)사회복지경영계열(계열장 김영자)은 최근 달서노인종합복지관에 교내 축제 기간 운영한 바자회 수익금을 전달했다고 12일 밝혔다.

이번 기탁금은 사회복지경영계열 재학생들이 축제 기간 직접 바자회를 운영해 마련한 것으로, 학생들이 수업에서 배운 사회복지의 가치와 이웃사랑을 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 이번 나눔은 대학과 지역 복지기관의 산학협력이 실질적인 지역사회 공헌으로 이어졌다는 점에서도 주목된다.

달서노인종합복지관은 사회복지경영계열과 산학협력 협약을 맺은 기관으로, 복지관 행사 자원봉사 지원을 비롯해 사회복지 현장실습 운영과 취업 연계 등 다양한 분야에서 협력하고 있다.

이를 통해 대학은 학생들에게 현장 중심의 실무 경험과 취업 기회를 제공하고, 복지관은 지역복지 증진에 필요한 인적자원을 확보하는 등 상호 발전을 위한 협력 관계를 이어가고 있다.

전달된 수익금은 복지관에서 관리하는 취약계층 어르신들의 생활용품과 식료품 지원, 정서 지원 프로그램 운영 등에 사용될 예정이다.

김영자 사회복지경영계열장은 “학생들이 직접 땀 흘려 마련한 수익금이 어려움을 겪는 어르신들께 따뜻한 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 복지관과 긴밀히 협력해 학생들의 현장 역량을 키우고 지역사회에 기여하겠다”고 말했다.

대구공업대학교 사회복지경영계열은 앞으로도 달서노인종합복지관과 지속적인 산학협력 모델을 구축하고, 학생 참여형 봉사와 나눔 활동을 확대해 지역사회 복지 증진에 힘을 보탤 계획이다.