이원택 지사 "지금이 전북예산 지켜낼 '골든타임'"…국회·기획예산처 연쇄 면담

이원택 전북특별자치도지사가 12일 지역 국회의원들과 기획예산처 예산 담당자들을 잇달아 만나 2027년도 전북 주요 사업의 국가예산 증액을 요청했다.

전북도에 따르면 이 지사는 이날 여의도에서 정동영·박지원·한병도·윤준병·박희승·안호영·이춘석 의원 등과 간담회를 갖고 핵심사업의 예산 심사 상황을 공유했다. 정부안에 반영되지 못한 사업을 국회 심의 단계에서 확보하기 위한 역할 분담과 공조 방안도 논의했다.

이어 남경철 기획예산처 사회예산심의관을 만나 글로벌 태권도 인재양성센터 건립 24억 원, 고창 전력산업 클러스터 구축 10억 원, 부안 탄소중립체험관 건립 5억 원의 반영을 건의했다. 국립중앙도서관 문화예술특화 분관과 한국 영화·영상 실증복합단지 조성에 각각 3억 원, 동학농민혁명 세계유산기록관 건립에 2억 원도 요청했다.

김태곤 경제예산심의관에게는 피지컬AI 로봇밸리 조성 392억 원과 피지컬AI·로봇 등 첨단산업 지원 60억 원의 필요성을 설명했다.

또 중대형 상용차 전동화 전환 지원기반 구축 13억 원, 새만금 국가정원 조성 10억 원, 새만금항 신항 배후부지 1-1단계 재정전환 10억 원, 새만금 K-푸드 수출허브단지 조성 5억 원의 반영을 건의했다.

이 지사는 기획예산처 문화체육관광·농림해양·인공지능디지털·과학기술혁신·행정외교예산과장과 투자사업관리과장 등도 만나 사업별 쟁점과 정부 검토 의견을 점검했다. 국회 증액 심사에 대응하면서 정부 측 동의를 확보하기 위한 행보다.

이 지사는 앞서 지난 3~4일 당 지도부와 국회 상임위원회·예산결산특별위원회를 방문했으며, 9일에는 정부 부처 장·차관을 만났다. 전날인 11일에는 이광재 예결위원장 등 예결위 지도부와 원내지도부에 예산 반영을 요청했다. 국가예산 확보 활동은 13일까지 이어갈 계획이다.

이 지사는 “예결위 심사가 막바지로 접어든 지금이 전북 예산을 지켜내고 키울 수 있는 마지막 골든타임”이라며 “지역 국회의원들과 한 몸처럼 움직이고 기획예산처 예산 라인까지 끝까지 설득해 정부안에 담기지 못한 전북 사업들이 반드시 증액으로 이어지도록 발로 뛰겠다”고 말했다.